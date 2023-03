Escuela 515: “Si no nos dan una respuesta acamparemos en el Consejo Escolar”

En el marco de los reclamos que vienen llevando desde hace un tiempo los padres de los alumnos de la Escuela Especial 515 de Mar del Plata, Nancy Frías, presidenta de la cooperadora de la institución, en conversación con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la problemática que se encuentran atravesando en el lugar y aseguró que, en caso de no tener respuestas positivas este martes, realizarán un acampe en las puertas del Consejo Escolar. “Las condiciones son deplorables. Ediliciamente, estamos mal”, aseguró.

Nancy Frías, presidenta de la cooperadora de la Escuela Especial 515 de Mar del Plata, que hoy funciona en la escuela 32 -ex Escuela Piloto-, ubicada en calle Chacabuco y Marconi, dialogó con “el Retrato” sobre el reclamo que vienen llevando adelante desde hace un tiempo ante el Consejo Escolar, en cuanto solicitan un espacio digno para que los chicos puedan estudiar, ya que la institución no tiene establecimiento desde hace más de diez años y tampoco se han realizado las obras prometidas.

En tal sentido, Frías detalló que los 120 alumnos de la Escuela 515 actualmente se encuentran en tres aulas prestadas de la Escuela Nº32. “Nos dieron un espacio, donde funcionaba la Escuela Piloto, en el cual había que hacer muchos arreglos, pero no se cumplieron”, apuntó y comentó que desde el Concejo Escolar les adelantaron que este martes iban a definir las contrataciones para las reparaciones que tienen que llevar adelante en el lugar.

“Perdemos todo el año, porque los chicos están comiendo en un pasillo. De 8 aulas que nos habían prometido, tenemos solo 5. Incluso, dijeron que iban a mejorar la alimentación, porque solo dan sanguchitos y tartas”, indicó y agregó que hay un staff en la institución de 60 docentes y auxiliares.

Asimismo, Frías cuestionó que tampoco el lugar, donde funciona la Escuela 515, cuenta con un espacio para cocinar y que hay mucha “precariedad”, en tanto se caen partes del cielorraso y hay excremento de palomas. “Se comprometieron a darnos un espacio, a habilitarnos dos aulas más y a arreglar las calderas porque si no, no va a haber calefacción para el invierno, pero aún no se hizo nada”, aseguró y subrayó: “Las condiciones son deplorables. Ediliciamente, estamos mal”.

En relación a lo que se viene, adelantó que esperarán hasta este martes en relación a los arreglos en infraestructura que fueron prometidos por las autoridades y aseguró que, en caso de no tener respuestas a sus reclamos, realizarán un acampe en las puertas del Consejo Escolar a los efectos de visibilizar su reclamo. “Venimos soportando esta situación año tras año desde 2018. El acampe es la única forma que tenemos de poder ser escuchados”, subrayó.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la compra del edificio propio, la presidenta de la cooperadora y que tiene una hija ex alumna de la institución 515, respondió que desde el martes pasado el expediente se movió por 5 oficinas diferentes y, en relación a ello, se preguntó si realmente existe falta de voluntad para que se mueva el mismo y se comiencen a hacer las obras.