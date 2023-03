El fútbol femenino de Aldosivi lo logró… ¡Jugarán en los torneos de la AFA! 

Después de haber sido múltiple campeón de torneos marplatenses y regionales y también el primero en darse el gusto de disputar la Copa Federal con los mejores equipos del país, Aldosivi participará en los torneos que organiza la AFA, que en la rama femenina tiene tres categorías.

El equipo que desde hace años dirige Marcelo Rodríguez -una de las personas que ha hecho mucho por el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad– jugará desde el próximo mes en la Primera C, un torneo que reunirá 27 equipos y que pondrá dos ascensos en juego para llegar a la Primera B.

Así, tras oficializarse el arribo de Aldosivi a los torneos de AFA, Marcelo Rodríguez, DT del equipo, en una entrevista mantenida con “el Retrato…” destacó el logro obtenido deportivamente por la institución y detalló que las participantes serán divididos en una zona de 13 y otra de 14 equipos que jugarán todos contra todos a una rueda.

Cabe señalar que los cuatro mejores de cada grupo clasificarán al reducido por el primer ascenso mientras que en el segundo semestre se repetirán zonas y formato, con las localias invertidas. A su vez, el ganador se quedará con el segundo ascenso.

El Club cuenta con categorías que son primera división, quinta, sub 15, sub 14, sub 12 y sub 10 como así también menores de 10 hasta 5 años. “Este proyecto se presentó en el Club. Después arrancó el tema de la pandemia y todo se frenó muchísimo. Luego de la pandemia, se comenzó con trabajo para tratar de llegar a esto que se logró”, indicó y añadió: “Arrancamos con alrededor de 15 chicas en el club y hoy estaremos contando con entre 120 y 150 femeninas”.

Asimismo, Rodríguez remarcó que, después que la primera división haya salido campeón en el 2022 en la liga local, pudo participar en la Copa Federal y La Liga Desarrollo, que se juega en la categoría sub 16 y sub 14. “Vamos a jugar los octavos de final en esta instancia”, indicó.

En ese contexto, tras oficializarse el arribo de Aldosivi a los torneos de AFA, el dirigente destacó que el club será local en su predio deportivo de Punta Mogotes y entre otros clubes que se encuentran Newell’s, Unión, Atlético de Rafaela, Quilmes, Chacarita, Nueva Chicago, Tigre y Arsenal.

“Hace 9 años había muy poco fútbol femenino en Mar del Plata y muy pocos equipos, se le daba muy poca importancia, pero después con el apoyo de la FIFA y AFA el fútbol femenino fue creciendo mucho, donde había una sola categoría y hoy hay tres: A, B y C”, sostuvo y agregó que “en la primera A los equipos más fuertes son Urquiza, Boca, River, San Lorenzo, Central, entre otros”.

-¿Cómo hacen las chicas para tener tiempo para entrenar?

-Las chicas han hecho esfuerzos tremendos para poder entrenar y jugar los torneos. Han tenido que pedir las vacaciones o días en sus empleos para poder asistir en muchos casos. Lo que hacen tiene mucho mérito porque dejan todo para poder entrenar y estar en las mejores condiciones en cada club.

“Muchas jugadoras del club se han ido a jugar a la primera división por ejemplo Bárbara Calvo que está jugando en primera A de Huracán. Hoy por hoy, contamos con muchas jugadoras que han sido contactadas para irse a desempeñar en equipos de Buenos Aires y de ahí es el salto para jugar en otras ligas europeas o sudamericanas como Colombia o Brasil”, explicó.

Por último, Rodríguez hizo hincapié en que el fútbol de Mar del Plata “es muy amateur” aún. “No nos podemos comparar con grandes selecciones o con otros grandes equipos que hay en el mundo como ser Barcelona o Chelsea, que tienen otros presupuestos, otro trabajo y arrancaron en otros tiempos”, afirmó.

“Hoy nosotros trabajamos desde abajo para formar a las chicas y enseñarles para que puedan ir creciendo día a día”, concluyó Marcelo Rodríguez, una de las personas que ha hecho mucho por el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad, en diálogo con “el Retrato…”