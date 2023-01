Uno de los rugbiers declaró y dijo que él no estaba allí…¿fue espontáneo o estratégico?

En una jornada más que sorpresiva y llamativa por la declaración de Luciano Pertossi (en Círculo), se espera saber qué sucederá en los próximos días con la causa y la defensa de los acusados. Lo que no se pudo deducir con exactitud si lo de Luciano Pertossi fue algo espontáneo o forma parte de la estrategia de su abogado defensor.

La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana con los testimonios de los peritos de la PFA, especialistas en análisis facial, Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Andrés Bruzzese.

Durante sus declaraciones, que fueron en conjunto, pudieron identificar a siete de los ocho rugbiers pegándole a Fernando en el piso. Todos los análisis se realizaron a través del trabajo de investigación sobre cómo estaban vestidos y las contexturas físicas.

Aun así, se vivió un momento de tensión cuando uno de los peritos confirmó que Luciano Pertossi estaba entre los integrantes que golpearon salvajemente a la víctima.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que muestra la golpiza a Fernando. El abogado Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era “ampliación de la prueba”, pero la jueza Castro no hizo lugar al planteo. Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura. “No llegamos a determinar mucho más”, dijeron. Luego, la compararon con la filmina 75 de su trabajo.

– “¿Quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?, preguntó Fernando Burlando.

– “Luciano Pertossi”, respondió uno de los peritos.

Así, Pertossi le hizo un gesto a su defensor y pidió hablar. En la sala estaban su mamá María Elena Cinalli, su tío Marcos y Emilia, su hermana y abogada defensora.

Apuntado por los peritos, tomó la palabra. Es la primera vez en todo el proceso que uno de los acusados decide hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Su identificación fue una sorpresa. Los peritos de la Federal no lo habían reconocido en un análisis previo.

– “Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, aseguró el imputado.

-“¿Dónde estabas? ¡Y, entonces, ¿quién era el sujeto de remera negra?!”, preguntaron los fiscales. Pertossi replicó: “No te voy a responder”. Le reiteraron la pregunta. Y volvió a evadirla. Visiblemente nervioso, dijo: “No te voy a responder”.

“¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy a responder más nada”, siguió. Se negó dos veces a dar ese dato.

Luego, la audiencia pasó a un cuarto intermedio, en donde los familiares de los acusados comenzaron a conversar con Hugo Tomei. Rápidamente, los imputados fueron retirados de la sala. Marcos Pertossi, padre de Lucas, tío de Ciro y de Luciano, dejó la sala con Emilia Pertossi, abogada defensora, hermana de Luciano.

Burlando: “Hoy se fisuró el pacto de silencio”

Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, consideró tras la novena audiencia que “se fisuró el pacto de silencio” entre los ocho rugbiers acusados del crimen, tras la breve declaración que realizó Luciano Pertossi para aclarar que no era uno de los señalados en un video del ataque cometido frente al boliche Le Brique.

”No ha sido feliz la participación de Pertossi en la diligencia de hoy. Lo único que hace es ratificarme la postura que tenemos desde el primer día. El vio cierta debilidad en que no podía distinguirse su rostro en la escena del crimen y trató de llevar esta coartada adelante”, expresó el letrado.

Y continuó: “Para decir lo que dijo, yo lo hubiese mantenido callado. Ni siquiera lo vi con una actitud educada, noble. Que tenga que ver con dar respuestas. A veces uno quiere salvarse. Él interpretó, desde su ignorancia técnica y jurídica, que podía salvarse del salvajismo”.

En ese sentido, consideró que Pertossi “tiró la piedra y escondió la mano”, ya que no aceptó preguntas de las partes. ”Eso lo hacen los cagones. Después de lo de hoy, probablemente esta noche pase algo entre ellos”, aventuró el abogado y opinó que la participación de Pertossi fue un acto de “desesperación”.

La declaración de Pertossi fue “espontánea”, según Tomei

Tras la audiencia en la que Luciano Pertossi decidió hablar ante los jueces del tribunal por primera vez y defenderse, Hugo Tomei, su abogado, dijo a la salida del palacio de justicia de Dolores a la prensa: “Todos estábamos viendo una situación que no era la correcta, y surgió la posibilidad de aclararlo. Y lo aclaró. Fue espontánea”.

Y agregó: “Es un derecho constitucional manifestarse y aclarar hasta donde puede la persona acusada”. Luego, y ante la consulta sobre su continuidad como abogado de todos los rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado dijo: “Sí, mantengo la representación de los ocho”.