Macri presentó su libro “Para qué” y enfatizó que “Somos el cambio o no somos nada”

El ex presidente Mauricio Macri llegó a Mar del Plata para presentar su libro “Para qué” ante un concurrido auditorio, entre los que se destacó la presencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente municipal Guillermo Montenegro, el ex candidato a vicepresidente, Miguel Angel Picheto, y los referentes Cristian Ritondo, Jorge Macri, Hernán Lombardi , Diego Santilli, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, Maximiliano Abad y el precandidato a gobernador de Santa Fe, Federico Angelini. Las ausencias más marcadas en la presentación fueron las de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Macri, entre otros conceptos afirmó “Somos el cambio o no somos nada”, para reconocer que la derrota de 2019 ante el Frente de Todos fue “muy traumático, especialmente para el PRO”. “Fue un 2020 y un 2021 muy traumático para nosotros”, amplió y montó su discurso sobre el futuro esperanzador para la oposición: “(…) todo eso no nos mató, sino que nos fortaleció y hemos vuelto a hablar con claridad ‘Para qué’ estamos en política”, enfatizando además que en el espacio de Juntos por el Cambio hay una voluntad de libre competencia para definir al conductor político de cara a las elecciones presidenciales de este año.

El ex presidente volvió a ocupar un lugar especial en el marco de una temporada donde todos los dirigentes políticos quieren venir a Mar del Plata para ser el centro de atención de los miles de veraneantes que disfrutan de la ciudad. Igual nada dijo sobre una eventual postulación suya por un segundo tiempo en la Casa Rosada.

Sí afirmó que en el espacio de Juntos por el Cambio hay una voluntad de libre competencia para definir al conductor político de cara a las elecciones presidenciales de este año. “Estamos en una etapa distinta de nuestro espacio, abiertos a una competencia para ver quien conduce, y queremos que cada uno pueda ser feliz con la mejor compañera que hay que es la libertad”, para acotar que “A la hora de liderar, es importante la resiliencia, bancarse ser el último de la fila, porque la gente evalúa todo el tiempo si sos justo en asignar premios y castigos”.

“la Argentina se despierta al final de este año y arranca un proceso de 20 años de crecimiento”. “Toda la mentira se está cayendo. Nos engañaron durante mucho tiempo. Hoy hay que volver a crear reservas. Nos dimos cuenta que por acá no hay futuro“, añadió.

También consideró que la Argentina transita “el final de una era de oscuridad de muchos años y décadas de mentira del populismo”. Además apuntó contra Alberto Fernández, manifestando que “solo piensa en llegar a diciembre, sin encarar los problemas de fondo” y deja “dos bombas tremendas”, en referencia a la deuda acumulada y las cifras de inflación. “Los únicos que pagan esta fiesta hoy son los ciudadanos y los jubilados”.

Luego de la presentación en la Normandina, el ex presidente se dirigió al hotel Costa Galana, donde protagonizaría un segundo conservatorio sin la posibilidad de libre concurrencia. En ella se harían presentes empresarios, dirigentes y referentes sociales.