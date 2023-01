Lence: “El domingo dirigentes provinciales y nacionales van a inaugurar obras que premia la ilegalidad”

La consejera escolar Mónica Lence, del espacio de Juntos, en diálogo con “el Retrato…” se refirió al servicio alimentario escolar en el distrito y a los terrenos del barrio Fortunato de la Plaza de la DGDCyE cedidos al MTE de Grabois de manera irregular por la Nación. “Me cuentan que el domingo van a venir a inaugurar las obras. O sea…dirigentes provinciales y nacionales van a estar en la inauguración que premia la ilegalidad. Yo no quiero estar de ese lado de la sociedad” enfatizó

Piensa antes de hablar porque sabe que sus dichos pueden ser malinterpretados: “es lo que hacen todo el tiempo en el Consejo Escolar. Cualquier cosa que venga de nuestro bloque, siempre es tomado como una chicana política. Se ve que es más sencillo echar culpas afuera, que hacerse cargo del deterioro que ellos mismos provocaron”.

La respuesta viene a causa de la pregunta acerca de qué es lo que está sucediendo en el distrito con el Servicio Alimentario Escolar: “A ver, le explico. Nos llegan y llegaron durante el año reclamos acerca de lo que reciben los estudiantes en las Escuelas de Verano y lo que recibieron durante el ciclo escolar. La mayoría insiste con que es muy poco, que no alcanza, que los chicos no se llenan, que tienen que elegir entre comer una galletita o tomar la leche. Y esto es una realidad, pero cuyo trasfondo viene de atrás”, y agrega: “Estamos siendo testigos de la consecuencia directa del cierre de las escuelas sostenido por dos ciclos lectivos, sumado a la enorme mentira del kirchnerismo acerca de que todo está bien, que no está pasando nada y según ellos, debemos estar agradecidos de la inversión millonaria que la provincia asigna a nuestro distrito y a la alimentación de los estudiantes.”

Consultada acerca de si puede explicar un poco más, Lence aclara: “Antes de la administración de la pandemia, del cierre patológico de las escuelas, nuestro distrito solo tenía seis escuelas que por no contar con cocina en el edificio recibían el menú alternativo. El menú alternativo, fuerza mayor o de emergencia, para que se entienda, es la respuesta para esas escuelas que no poseen (por diversos motivos) el modo de cocinar la comida, ya sea falta de cocineros, de equipamiento entre otra cosas. Entonces se les provee de un menú pre elaborado como tartas, pizzas, sándwiches, en su gran mayoría frío, para que puedan suplir de alguna manera el déficit principal. Pero los menúes alternativos deberían ser la excepción, no la regla. Porque no alimentan, no reúnen los requerimientos de un plato de comida preparado en calidad nutricional sobre todo.”

“COMPRAN GELES INTIMOS POR 500 MILLONES

Y DESTINAN $200 POR CHI PARA QUE COMA”

Continuó diciendo: “Durante el cierre de las escuelas, que olvidaron por arte de magia, sucedieron muchas cosas: hubo redistribución de personal auxiliar, por lo tanto los cocineros y ayudantes pasaron a ocupar otros roles; las escuelas sufrieron el daño estructural de la falta de inversión y mantenimiento, se produjo el faltante de utensilios, aumentaron los cupos de los estudiantes, no hubo previsión y eso provocó que al abrirlas nuevamente, los estudiantes que necesitaban el menú de emergencia pre elaborado alcanzaron el 60% del total. Ese porcentaje se bajó al 40% a lo largo de este año y sigue siendo elevadísimo. Para ser claros el 40 por ciento de la masa estudiantil recibe un sándwich o una porción de tarta fría. Claro que no alcanza. ¿Sabe cuánto dinero destinan los reyes del amor a un almuerzo de un estudiante? 141 pesos. Si puede escríbalo. Ciento cuarenta y un pesos. Y 50 pesos para un desayuno y/o merienda. Pero los locos somos nosotros. Los que no entendemos, los que chicaneamos, los que tenemos la culpa. El mismo gobierno que compró geles íntimos por un valor de 500 millones, es el que destina menos de 200 pesos por chico para que coma”.

Ante la pregunta de cuál sería la solución, Lence fue clara: “Primero, sería interesante que dejen de mentir. Que abran los datos, que le cuenten a la gente la verdad. En pandemia universalizaron una caja de comida para las familias. Una caja que hoy le agregaron impresa la palabra MESA y por supuesto, el logo de la provincia, lo que se traduce en dinero gastado en “envoltorio” y no más comida. Que en lugar de distribuir desde Desarrollo de la Comunidad distribuyen desde las escuelas, utilizando personal que no es idóneo y trayendo a consejo escolar cuestiones que van por fuera de las competencias nuestras. Debemos garantizar las condiciones necesarias para que se produzca el acto educativo. El asistencialismo debería ir por otro canal, al menos. Nosotros proponemos que se asigne el valor que se les otorga a esos cajas de alimentos secos a los menúes que llega a las bocas de los estudiantes diariamente en platos calientes nutritivos y variados como se solían preparar antes del cierre de las escuelas. Que se redistribuya entre los chicos. Pero no. Insisten en repartir bolsones de comida y, lamentablemente, lo hacen en detrimento de la alimentación de los estudiante. Todo eso mientras muestran en redes lo mucho que les interesa la educación. Son unos sinvergüenzas.”

EL ESTADO DE LOS TERRENOS DE FORTUNATO DE LA PLAZA

Consultada sobre el estado de los terrenos de Fortunato de la Plaza cedidos por la Nación al Movimiento de Grabois, Lence sostuvo que: “No tengo demasiado que aclarar, lo he manifestado todo desde el primer día. Nunca voy a estar de acuerdo con el quiebre de la norma. Me parece muy peligroso. Y lo único que sucedió con esos terrenos, desde el inicio, fue el quebranto sistemático de la misma. El terreno se cedió de manera confusa y arbitraria, por fuera del cuerpo de consejeros escolares de General Pueyrredon, a espalda nuestra y de los vecinos. No se otorgaron los permisos por parte de la Municipalidad y siguen sin tenerlos. Pese a todo lo que digan, y mientan, los permisos no están. Y ellos, que insisten en decir que quieren ayudar, que van a hacer cosas para las escuelas, que merecen estar ahí…se burlan de la ciudadanía. Porque ellos saben que los permisos no están. Saben y construyen. Saben y avanzan, atropellan. Saben y se burlan. Vulneran derechos.

Mas adelante dijo “Me cuentan que el domingo van a venir a inaugurar las obras. O sea…dirigentes provinciales y nacionales van a estar en la inauguración que premia la ilegalidad. Yo no quiero estar de ese lado de la sociedad. Me resisto. Estoy en un espacio que se niega a eso. No quiero que las escuelas reciban donaciones de grupos que quebrantan la norma. No quiero que los vecinos sufran las consecuencias de la ilegalidad. Le voy a decir solo una cosa, y es lo que pienso…lo que mi espacio piensa de los vecinos: Tienen cara. Tienen nombres y apellidos. Construyeron lo que tienen con esfuerzo y sin respiro. No me lo contaron: nos hicimos amigos. Yo los respeto. Respeto a los que se resisten a que todo de lo mismo. Y ellos son los únicos que a mí en lo personal me importa. Yo estoy orgullosa de ellos, de lo que luchan y siento que estoy del lado correcto de la vida. Y confío en que este año, todos los que estamos de esta vereda podamos expresar en las urnas todo el dolor, la amargura, la incertidumbre y el cansancio que padecimos durante este gobierno. Ellos, ya olvidaron lo que hicieron. Olvidaron todo. Todo. Confío en todos los que no vamos a olvidar.”