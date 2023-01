Guillermo Bianchi: Hay una tendencia de estabilizar el empleo en materia de comercio

El Secretario General de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi dialogó con “el Retrato…” en el marco de lo que serán las nuevas paritarias, la situación salarial y la actividad comercial durante este verano 2023.

Bianchi explicó que dado al balance realizado durante el 2022, sabían que “llegábamos a un diciembre en plenitud, así lo rectifica el movimiento que tiene el sector comercial en la ciudad”.

Según dice el crecimiento que ha tenido se da por un lado en la instalación de pequeños y medianos comercios y por otro, ante la afluencia turística. Esto último “es muy importante” ya que con la llegada de turistas el comercio “se potencia” y “mejor funciona el comercio”.

Bianchi realizó una “buena lectura” de lo que está siendo la temporada de verano 2023 y en este punto suma que en la ciudad ha crecido el empleo por temporada “este es un dato favorable desde el año pasado, hay una tendencia de estabilizar el empleo en Mar del Plata en materia de comercio”, agregó.

“Creemos, por los datos de los hoteles sindicales, que la temporada va a ser muy buena para la ciudad“, declaró.

¿Cómo se encuentra la situación laboral del trabajador en el sector?

-Hay que citar en un contexto global la situación, Argentina tiene una tasa de trabajadores no registrados muy alta del 38% o 40%. En Mar del Plata y zona Atlántica la cifra es más elevada, existe mala registración o no registración, nosotros venimos trabajando muy fuertemente con nuestro cuerpo de inspectores para el blanqueo de trabajadores en negro, porque hay empleadores en negro. Siempre digo lo mismo, no hay trabajadores que optan por estar en negro sino que hay empleadores que evaden.

Para este tipo de acciones, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona cuenta con el apoyo del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires que a la par realiza inspecciones para “terminar con este flagelo”. Otro de los puntos que “perjudica” que las personas puedan acceder a un trabajo registrado se dio en el marco de un fenómeno mundial como fue el coronavirus, donde por un lado se sumó la pérdida de puestos de trabajo, escenarios de precarización laboral y el impacto de la tecnología en ese mismo ámbito.

“Hoy se dice que estamos en la cuarta revolución, la revolución de la tecnología. En la primera la máquina hizo que poblaran las grandes ciudades, se hizo que el sistema de incorporación de trabajadores sea masivo, se incorporaba a mujeres, niños y hombres con extensas jornadas, lo que conocemos como grandes aglomeraciones en torno a las fábricas, ahí nace el mundo sindical”.

En cambio hoy, según explica Bianchi, los cambios en esta denominada cuarta revolución tecnológica son: “mucha tecnología con alta productividad, rentabilidad pero con expulsión en la mano de obra, por eso cuando se habla que la pobreza se multiplica en el mundo esto es uno de los factores”.

¿La tecnología desplaza puestos?

-Una de las actividades donde más avanzó la tecnología en desplazar puestos es la comunicación. Hay altas tasas de rentabilidad en el mundo, o sea se generan riquezas pero este modelo no distribuye. Entonces hay mucho dinero en pocas manos y se necesita una nueva mirada política de las naciones para que haya una justa retribución y la sociedad deje de depender de la igualdad y precariedad laboral”.

Sin ir muy lejos en la ciudad existen ejemplos visibles donde podemos ver cómo la tecnología desplaza puestos de empleos. Un caso puntual se da en la cadena de supermercados de la marca Easy donde existen cajas de cobro manuales donde cada persona puede hacer su pago con tarjeta por su cuenta. “La tecnología lentamente va cambiando costumbres de las personas, por ejemplo en los hábitos de consumo”. Otro de los ejemplos de desplazamiento y precariedad laboral es el de Pedidos Ya, una cadena furor que solo se necesita de un teléfono celular para pedir lo que deseas, al igual que el fenómeno de Mercado Libre, buscas desde una app lo que queres y llega a tu domicilio desde cualquier parte del país.

“Todos compartimientos en la forma de comprar, consumir y pagar, trae aparejada la caída de puestos de trabajos”, analiza Guillermo Bianchi.

“Hoy se ha reducido más del 60% en la planta de trabajadores de los Call Centers, porque lo que antes necesitaba muchísima gente, llegamos a tener 1.100 trabajadores, hoy no hay más de 210, ¿que paso con toda esa gente?, bueno las actividades que se tenían que producir a través de una persona dejaron de hacerse”, dice. El perfeccionamiento de la tecnología ha avanzado

Situación salarial: negociación de paritarias

“Está avanzando bien, el mes de enero es un mes donde nosotros tenemos paritarias, se está intentando romper la barrera del 100%, ese es el pedido que hemos hecho a través de la Federación Argentina Empleados de Comercio, nosotros creemos que en pocos días más vamos a tener una paritaria cerrada que es una paritaria 2022, comercio empieza a discutir la paritarias 2023 en abril/mayo”, concluyó Guillermo Bianchi.