Bordaisco: “Abad es el líder natural y de ahí nace su candidatura a gobernador”

Ariel Martínez Bordaisco, Senador por la Quinta Sección y hombre fuerte del riñón plítico del actual diputado Maximiliano Abad dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de lo que fueron las elecciones del 2021 y cómo surge la candidatura de Maximiliano. “Lo importante es que el radicalismo trabajé en cuanto a los posicionamientos y la arquitectura”, dijo.

Mar del Plata continúa siendo el centro de encuentro donde los políticos deciden reunirse. En este caso, el lugar elegido es el estadio Once Unidos, allí el próximo 20 de enero el presidente del Comité provincial de la UCR, Maximiliano Abad lanzará su candidatura a la gobernación bonaerense.

¿Cómo surge este proceso previo a la candidatura?

-El Radicalismo de la provincia de Buenos Aires viene siendo un proceso político de mucha fortaleza en el último tiempo de cara a la sociedad pero también de cara a la recuperación del equilibrio dentro de nuestra coalición.

Según cuenta el Senador, la candidatura de Abad se da con la construcción de la candidatura de Facundo Manes como candidato en del 2021 donde obtuvo más de un millón y medio de votos de la provincia de Buenos Aires. “Cosa que hace mucho el Radicalismo no tenía una competitividad así, fue la clave para ganar la elección”.

Bordaisco puntualizó que cuando todos los analistas políticos y periodistas analizaron las elecciones en la Provincia de Buenos Aires “daban perdidoso a la oposición. Una de las claves fue la construcción de esa candidatura en la cual el radicalismo fue el arquitecto y en esa arquitectura por supuesto el liderazgo y conducción de Maxi del radicalismo bonaerense”, explicó.

“Si vos ves la fortaleza del radicalismo bonaerense, como eso repercute en lo nacional, el Presidente de la Convención Nacional hoy el de la Provincia de Buenos Aires cosa que hace tiempo no pasaba, la convención se hizo en la provincia, sin hablar más, el lunes sesionó en nuestra ciudad el Comité General con Gerardo Morales a la cabeza”.

¿Cómo se da la candidatura a Gobernador de Maximiliano Abad?

-El Radicalismo bonaerense ha recuperado un montón de fortaleza, todo el radicalismo nacional lo ve, se ve también en términos políticos, y toda esa fortaleza colectiva con un trabajo en conjunto lo tira a Maxi como conductor y de ahí nace naturalmente la candidatura de él como gobernador. Ha sido una candidatura que se construyó desde las bases del radicalismo hacia adelante. Todos ven a Maxi como la persona que tiene que encarnar o conducir el proceso del radicalismo.

Con respecto a las últimas declaraciones de Gustavo Posse, quien dijo en diálogo con este medio estar dispuesto a una candidatura, Bordaisco explicó que las internas del radicalismo ya existieron y “fue en el 2021 con un éxito rotundo de Maxi” y las tuvo hace poco donde volvió a revalidar su conducción, sin internas pero con un acuerdo político.

“No se que va hacer Posse, no tengo ni idea, yo sí sé lo que está haciendo el radicalismo en la provincia de Buenos Aires”, sentenció. “Maxi Abad es el líder natural”, volvió agregar el Senador quien aclaró no saber qué es lo que harán el resto de los dirigentes.

Por otro lado y en virtud de lo que serán las próximas elecciones PASO donde aún no se sabe si por parte del radicalismo habrá quien presente su candidato o no, Ariel Bordaisco declaró que “lo importante es que el radicalismo trabaje en cuanto a los posicionamientos y la arquitectura”

“Hay dos definiciones que son importantes, la primera es que el radicalismo está trabajando en un programa de gobierno, porque tampoco la cuestión es analizar o tirar candidaturas que después no tengan base política, que no tengan el programa de que es lo que se va hacer si nos toca ser gobierno”, agregó.

Bordaisco también explicó que actualmente el Radicalismo está trabajando en un programa de gobierno, “que es para mí más central que inclusive las construcciones de las propias candidaturas”, subrayó.

“Segundo, me parece que lo que están haciendo los distintos partidos que integran la coalición es buscar cuales son los mejores hombres y mujeres, trabajar en ese tipo de cosas, pero sería adelantado totalmente empezar a definir cosas que todavía no se han definido, no se han debatido”, concluyó el Senador Ariel Bordaisco.