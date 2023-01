Cruentos mensajes se enviaron los rugbiers luego de haber asesinado a Fernando

Durante la séptima jornada del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por ocho rugbiers en la localidad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, se revelaron mensajes que se enviaron los imputados entre sí y con otras personas luego de la brutal golpiza.

Además, durante el transcurso de la audiencia, que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores, también prestaron declaración los peritos que analizaron las huellas que dejaron los agresores en el cuerpo de Fernando Báez Sosa y que complicaron al rugbier Máximo Thomsen, al develar que los rastros de sus zapatillas fueron encontrados en el rostro del joven brutalmente asesinado.

“Ganamos contra unos chetos, los rompimos”, “los recagamos a palos, pero mal”, “a uno lo mandamos al hospital sin signos vitales” y “de esto no se cuenta nada a nadie”, son algunos de los mensajes que el instructor fiscal a cargo de analizar los teléfonos de los imputados, Javier Pablo Laborde, develó durante la tarde del martes frente a los jueces del Tribunal ubicado en Dolores.

Los mensajes de los rugbiers

El instructor fiscal Javier Pablo Laborde, que estuvo a cargo de analizar los mensajes y audios enviados por los ocho imputados, develó esta tarde en el Tribunal de Dolores que Blas Cinalli, el único rugbier que no había sido mencionado hasta el momento en el juicio, envió mensajes haciendo alusión a su participación en la golpiza mortal.

“Ganamos contra unos chetos, los rompimos”, mandó Cinalli a un grupo denominado “Club del Azote” a las 05.08 de la madrugada del 18 de enero, y agregó “nos vamos al centro a premiar”, seguido de una foto grupal en la que se ven los rostros de sus compañeros de habitación Máximo Thomsen y Ciro Pertossi.

Además, el fiscal Laborde, se concentró en un mensaje de Cinalli que dice “había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo”. Esa frase, pone en jaque al rugbier cuyo nombre apareció esta tarde por primera vez, ya que contrasta con el testimonio de Tomás D’Alessandro, amigo de Fernando Báez Sosa, quien mencionó haber agarrado de los tobillos a uno de los agresores.

Luego de leer los mensajes de Cinalli, Laborde expuso un audio enviado por el acusado Lucas Pertossi a metros de la escena del crimen y a minutos de haberlo cometido. “Estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”, le dijo Pertossi a sus amigos a través del grupo de whatsapp “Los Boca3”.

De esta manera, los mensajes salientes de los teléfonos de Cinalli y Pertossi fueron los más desgarradores durante la exposición del fiscal Laborde. Sin embargo, durante la audiencia también se hizo mención al resto de los chats que enviaron los ocho rugbiers luego de que la policía llegara a la casa que habían alquilado. “No se cuenta nada, a nadie”, sentenció uno de los acusados en esa madrugada fatídica.

Y la conversación continúa con Cinalli: “Amigo, dos grupos distintos dijeron que lo llevaron al hospital sin signos vitales. Ni ahí la flasheo, pero volvimos todos a la casa. No queremos salir”. Lejos de preocuparse, el amigo le contesta en modo festivo: “NOOO AMIGOO, LOS DEMOLEDORES”.

Minutos después, el interlocutor de Cinalli confirma el asesinato: “Amigo, estamos acá. Me están diciendo que mataron a uno”. La respuesta del rugbier indigna aún más: “Yo sólo quiero tomar vino y fumar flores”.

Más tarde en la madrugada, a las 6.37, Cinalli comienza otro chat con un amigo que estaba volviendo para la casa, quien reconoce que “fumaron un nevado” -cigarrillo de marihuana con cocaína- y le pregunta: “Posta se pelearon? Qué pasó?”. El rugbier responde: “Si, no diga que te dije yo porque no sé si es heavy o no. Adentro de Le Brique pintó bondi. Eran un par lo cagamos a palos cuando salieron toda la gorra. Se fueron los polis y le dimos vida un buen rato. Dos convulsionaron y supuestamente no tenían signos vitales”.

Qué dijeron los padres de Fernando sobre los mensajes

Al finalizar la séptima jornada del juicio por Fernando Báez Sosa, los padres del joven dialogaron con la prensa que se encontraba afuera del Tribunal e hicieron mención a los mensajes y audios que escucharon durante la audiencia.

“Es muy fuerte escuchar cómo se iban a festejar, cómo tenían ganas de comer algo”, expresó Graciela Sosa, la mamá del chico asesinado a golpes en Villa Gesell. Además, la mujer comentó que durante las exposiciones, observa las manos y los pies de los acusados porque “con eso terminaron con la vida de mi hijo”.

Por último, la mamá de Fernando Báez Sosa, se refirió a los ocho rugbiers como “inhumanos”, y leyó un comunicado que expresa que el próximo 18 de enero, harán una oración interreligiosa en honor a su hijo en Dolores, acompañada de una colecta de alimentos y útiles para ser donados.