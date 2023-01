Se terminó la joda: el Concejo volvió a la actividad con la Comisión de Movilidad Urbana

Después de las fiestas y una semana en stand by, el Concejo Deliberante retomó la actividad en las Comisiones Internas. Es por eso que la Comisión de Movilidad Urbana se reunió a las 9 de la mañana para tratar varios expedientes, aunque no estuvo en el orden del día el pliego de transporte de pasajeros.

Entre ellos el Expediente 1507, presentado por la edil del PRO Florencia Ranellucci, mediante el cual se solicita a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Pcia. de Bs. As, disponga de luminarias y señalética vertical y horizontal, en el tramo comprendido entre Mar del Plata y Batán de la RP N° 88. El mismo quedó en Comisión.

La autora del expediente aseguró que según el Ministerio no tiene información para determinar “cuál es la obra que tiene que realizar. Nos llama mucho la atención que la Provincia no pueda determinar qué es lo que se necesita”, dijo y según explicó la edil en el expediente informe, con un informe de EMVIAL hasta cuantas luminarias se necesitan. “No hay ni un bosquejo de lo que necesita una ruta provincial y nos piden que lo hagamos nosotros, que no tenemos la potestad, pero el Ente Municipal lo hizo y quizás lo pueda actualizar “, sostuvo la edil y el expediente terminó en Comisión.

Asimismo, se trató el expediente del 2022, N°1859, presentado por el Frente de Todos, mediante el cual se le solicita al Ejecutivo que realice intervenciones sobre las rotondas de la ciudad de Mar del Plata, para ordenar el tránsito, disminuir los niveles de siniestralidad y garantizar la seguridad vial.

El expediente comenzó a tratarse hace aproximadamente cinco meses, y ya tiene la aprobación de la Comisión de Hacienda, pero este lunes quedó en Comisión porque el EMVIAL y la Dirección de Movilidad aún no mandaron los informes solicitados y hasta que eso no suceda, el tema no podrá ser aprobado en la Comisión para luego ser tratado en Sesión.