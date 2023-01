Gerardo Morales: “Hay que tratar de cruzar fórmulas para garantizar un Gobierno de Coalición”

“Puede ser una fórmula propia, pero me parece que lo que hay que hacer es tratar de cruzar fórmulas para garantizar un gobierno de coalición, ya que el PRO tenga candidato a Presidente y Vicepresidente, el Radicalismo tengan también candidato a Presidente y Vice, me parece que puede generar problemas en la coalición en el Congreso” afirmó el gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales ante una consulta de “el Retrato…” sobre si era partícipe que el radicalismo fuera con lista propia a las generales o si iba a ser “segundo” de ser necesario.

Las declaraciones de Morales se dieron en el parco de la presentación de “Jujuy en Mar del Plata”, oportunidad en la que Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo jujeño, resaltó “el ecosistema que se logró en la Provincia para generar un nuevo clima de inversiones”.

¿Morales ,cómo toma el radicalismo este consenso?

-Bien, nosotros no somos partener de nadie, nosotros somos un Partido que ha venido buscando, por eso a veces se ha generando mucho ruido y recibimos muchísimas críticas, también internas de algunos que se dicen ‘halcones’ pero son de ‘pico’ nomás porque no los he visto hacer nada.

El gobernador de esa provincia contó que de cara a las próximas elecciones necesitan políticamente “una relación más equilibrada” y eso “depende de nosotros del radicalismo, de estar bien parados con humildad de saber ser un partido centenario que ha hecho cosas muy bien y transformadoras para este país que también ha cometido errores pero que ahora estamos trabajando muy bien con una agenda moderna“, dijo.

Al tratarse de un año electoral, Morales explicó que la oposición espera que ellos cuenten “con un plan”, “que les digamos cómo vamos a resolver los problemas, que seamos serios y les digamos la verdad”.

“Hay que ir transformando, setecientos mil millones

han manejado en 2022 las organizaciones sociales ”

Dentro de sus planes a futuro, en caso de salir victoriosos de las próximas votaciones, Gerardo Morales puntualizó en los planes sociales, respecto a esto dijo que “hay que ir transformando, setecientos mil millones han manejado en 2022 las organizaciones sociales, imagínate la mitad de esos puestos en programas como los que he puesto en Jujuy para empleos, yo inclusive a las empresas que tomen a beneficiarios de planes sociales les vamos a dar más beneficios”.

La idea no es “dejar a la gente” sino cambiar la lógica. Su principal objetivo será “profundizar” el sistema asistencialista que lo que hace es consolidar los modelos de pobreza.”Tenemos que reconstruir la gran clase media argentina, acá el desafío es convertir a los pobres en clase media y eso se hace con trabajo“, expresó.

“Si de empleo hablamos, también hay que destacar que el último tiempo Jujuy ha sido noticia por dar comienzo a la cosecha de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica la cual genera puestos de trabajo asegurados para la población”.

“Ahora en la etapa que viene de inversiones, tenemos previstas 600 hectáreas para el cannabis, tenés cuatro trabajadores para todo el año, no como en el tabaco que es solo en época de zafra. Asique ahí tenes 2.400 puestos de trabajo permanente todo el año, eso va a ocurrir en 2024 y 2025 pero ahí va el tema con el litio también y la energía renovable”, contó el Gobernador quién también mencionó que ahora con el régimen de promoción de inversiones espera que “alguna empresa marplatense se anime a hacerse medios jujeños y vayan a ganar mucha plata allá y den mucho trabajo”.

“Nosotros tenemos un plan, esperamos en el primer

año de gobierno si nos toca, poder bajar la inflación”

-Nosotros tenemos un plan para bajar la inflación , esperamos en el primer año de gobierno si nos toca, poder bajar la inflación. Hay que arreglar muchas cosas que se han desarreglado pero no solo en la macro, lo que estamos trabajando es con el peso de un programa macro con uno monetario, financiero de tipo de cambio y del gasto público un programa productivo.

El Gobernador explica que desde el 85 hasta la década del 90, inclusive la crisis del 2001, 2008 y “nuestra gestión entre 2015 y 2019” registró una ausencia de programas como el que hoy implementa Jujuy, productivista.

“Lo único que puede sacar a los pobres de la pobreza es que tengan trabajo y que sea decente, obviamente que son procesos que llevan tiempo pero hay tomar medidas disruptivas“, añadió.

En el mes de febrero Gerardo Morales lanzará su candidatura y dijo que “entiende” a las personas que no quieran votar por estar disconformes con la política argentina. “Tienen razones para estar calientes pero acá hay que elegir un nuevo gobierno y acá hay que tener cuidado con los saltos al vacío”.

“Hay que elegir liderazgo, hay que elegir capacidad, experiencia de gestión y un programa de gobierno, no podemos seguir perdiendo tiempo en un país que tiene un potencial tremendo, mayor que todos los países de la región”, añadió.

Feliz con la jornada realizada en Mar del Plata

En relación a la jornada que se desarrolló en Bahía Mar Eventos en la costa marplatense, declaró estar contentó por participar de dicha actividad y que “lleguen distintos medios, empresarios de la ciudad de Mar del Plata, muchos que tienen inversiones en otros países y que tienen un gran potencial, presentando la Ley de Promoción de Inversiones de la Provincia de Jujuy que creo que es camino que tenemos que seguir en el país”.

En este caso, la Ley de Promoción de Inversiones devuelve la contribuciones patronales que es un tercio del costo laboral, también un 30% del impuesto a las ganancias y si es que hay reinvención de las utilidades hasta un 50 o 80%. Por otro lado, registra 0% de gastos provinciales y en algunos casos también “devolvemos hasta el 30% de la inversión que han realizado”.

Con respecto a esto último, Morales tendrá en febrero una exposición en Buenos Aires con cámaras de todo el país, “creo que el desafío que tenemos en la provincia después de haber logrado una transformación en la producción de energía, del litio, del cannabis medicinal y del turismo, viene ahora por la generación del trabajo fuerte con esquemas en donde en este caso nosotros hemos puesto cinco mil millones de pesos para este régimen de fomento que dura diez años”

“Este año esperamos poner cien mil millones de dólares de las regalías del litio para seguir sosteniendo este régimen de promoción y de inversiones”, cerró.