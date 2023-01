Los autores más conocidos sobre psicología oscura

La psicología tiene una gran cantidad de ramas, todas ellas enfocadas en analizar el comportamiento humano para identificar las formas de actuar y mejorar la calidad de vida de las personas. Tal es así, que hay un enfoque dedicado en analizar al detalle los impulsos negativos del ser humano: la psicología oscura.

¿Qué es la psicología oscura?

Esta es una rama importante de la psicología que se dedica a estudiar los rasgos menos deseables de la personalidad, esos que nadie quiere mostrar pero indudablemente están ahí. Por ejemplo, el deseo de manipular a otra persona o hacerle daño disfrutando el perjuicio provocado. Es extremadamente probable que en algún momento haya tenido, o incluso tenga actualmente, sentimientos oscuros, pero con la suficiente entereza para contenerlos por saber que actuar es algo indebido por diversos factores.

No obstante, hay personas que no son capaces de contener dichos impulsos, y ahí es cuando la psicología oscura entra en acción. Dicha rama se enfoca en estudiar su comportamiento y reprimirlo para que no se conviertan en potenciales criminales que lastimen seriamente a otros seres humanos o animales.

La tríada oscura

Aprendiendo sobre psicología oscura PDF podrás aplicar su conocimiento incluso en el ámbito empresarial, detectando a aquellos conflictivos que pueden generar conflicto en cualquier momento. Su detección es sencilla mediante la tríada oscura, un selecto grupo de sentimientos negativos que se encargan de dañar compañías enteras, a otros empleados, y más agentes importantes en el correcto funcionamiento.

Si no sabe cuáles son los componentes de la famosa tríada oscura, la misma está compuesta por: el maquiavelismo, la psicopatía, y el narcisismo. Aquellos narcisistas son quienes se centran en sí mismos, precisan ser admirados en todo momento y hasta fantasean con tener poder ilimitado.

En cuanto a la psicopatía, es, básicamente, la falta de empatía al momento de pensar en el otro. Estos están completamente desinteresados en lo que el resto sienta, caracterizándose por ser manipuladores y por merecer nula confianza.

El maquiavelismo es el concepto menos extendido de los tres, pero más popular entre las personas. Maquiavélicos son quienes idean estrategias para obtener beneficios a costa del resto, con actitudes de lo más cínicas.

Como se habrá dado cuenta, una sola de estas características es bastante peligrosa, y ni hablar si se combinan 2 o las 3 en la misma persona. Encima, para colmo de males generalmente son atraídas por posiciones de liderazgo, siendo fundamental detenerlos a tiempo para que no perjudiquen la estructura empresarial ni a otras personas.

Mejores libros y autores

Hay distintas maneras de llamar a la manipulación, y todas ellas están completamente normalizadas: Convencer, persuadir, inducir, atraer, y más. Lamentablemente, ciertas personas consideran un arte el hecho de manipular a otros para que actúen a su conveniencia, por lo cual perfeccionan las técnicas y se sienten muy contentos cuando todo sucede como lo planearon.



Para descubrir las técnicas e identificar cuando estás siendo manipulado por otro, es fundamental leer libros de calidad que le permitan al cerebro darse cuenta rápidamente que algo no está funcionando como debería. Al terminar al menos uno de estos textos, puede poner en práctica los tips obtenidos y comprenderá por qué ciertas personas actúan como actúan.

Psicología oscura, Steven Turner

Este es uno de los grandes clásicos en cuanto a psicología oscura se refiere. Cuando lo termine habrá aprendido lo que los maquiavélicos saben y usted no sobre persuasión, manipulación, engaño, guerra psicológica, etc.

Manipulación, Fabián Goleman

El libro de Goleman se centra en varios estudios sobre psicoterapia y psicoanálisis, enfocándose en el razonamiento de los manipuladores y cómo hacen para convencer al resto. Además, le enseñará sobre los grandes perversos de la historia y qué trucos empleaban para llevar a cabo sus planes.

Sabrás seducir a otro con distintas técnicas, diferenciarás la manipulación de la persuasión, y dará consejos para aplicar en todos los contextos. Es un libro super entretenido, bien elaborado, y útil al momento de tratar con otros.

Manipulación y psicología oscura, Alejandro Mendoza

Otro excelente ejemplar cuando se habla de manipulación teórica y práctica. Explica los conceptos básicos que dan paso a la persuasión y desarrolla en profundidad las técnicas que más afectan conductualmente al ser humano. Detectará con facilidad las intenciones de otras personas, las estrategias que emplean, y a defenderse satisfactoriamente de ellas tomando sus propias decisiones.

En caso de que considere un poco o muy manipulable, entonces será fundamental que lea este libro para abrirle los ojos.

Cómo analizar a las personas, Eduardo Sandoval

¿Estabasenterado de que existen, al menos, 16 personalidades? ¿Sabe cómo actúa cada una? ¿Y sus puntos débiles/fortalezas? Poder identificar la forma de ser de la persona que le habla te dará una ventaja al momento de tratar con ella al saber que sus intenciones no son tan pulcras como lo quiere hacer parecer.

No obstante, va más allá de eso. Le servirá para entenderte a usted mismo, su forma de actuar, y trabajará en sus habilidades sociales controlando sus emociones.

Armas de distracción masiva, Berto Díez

La distracción masiva es algo excesivamente extendido y normalizado. Buena prueba de ello es la televisión, las noticias que vemos en todos lados, los políticos tratando de hacer su juego, etc. El bombardeo con mensajes intencionados es constante, ingresando directamente en la mente por más que uno quiera escapar.

Para que sea más consciente de cómo se maneja el mundo, este libro explica los distintos tipos de manipulación más exitosos. De esta manera podrá reconocerlos y defender hasta donde pueda, porque como sabemos, los sistemas están bien perfeccionados para que pocos escapen.

Técnicas de manipulación y psicología oscura, Dr. David J. Aguirre

Si bien no explica nada nuevo, lo hace mucho más fácilmente. Le dará fundamentos básicos, técnicas pasivas y activas, y modos de identificación de psicología oscura. Es un libro muy informativo que leerá en poco tiempo porque se enganchará fácilmente. Sus herramientas son fácilmente aplicables, siendo genial si quiere meterse de lleno en el tema sin perder mucho tiempo.