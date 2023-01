Bernardo Martín y la nocturnidad en el Sur: “Se lleva adelante un protocolo estricto”

El titular del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martín dialogó con “el Retrato…” en el marco de la presentación de “Jujuy en Mar del Plata” y realizó un balance acerca de los primeros días de este verano 2023 en la Feliz.

La temporada “viene muy bien”, “hay que aprovechar eventos como este para hablar con los operadores turísticos y todos nos manifiestan que están en niveles de ocupación muy alto”, contó. También, detalló que este enero está siendo positivo en la ciudad y que es “el verano de los teatros, están funcionando muy bien, los espectáculos, las fiestas, todo lo que es la nocturnidad está trabajando muchísimo, creo que el balance es muy pronto, pero enero arrancó con muchísima potencia”.

¿Es difícil lograr la conectividad aérea con Jujuy?

Bernardo explicó que por ahora esa conexión existe hasta Tucumán pero que la idea es extenderla hasta Salta y Jujuy. “Eso implicaría también para ellos poder captar público marplatense, el aeropuerto no es de Mar del Plata es de toda la zona de Mar del Plata”, añadió. Según dice, lo importante es “mirarlo” desde ese punto de vista e “insistir” con la colectividad con el resto del país.

Actualmente para poder llegar a provincias del norte como Salta y Jujuy, desde Mar del Plata es necesario viajar a Buenos Aires y luego al destino que se desee. Bernardo Martin explicó que por ahora se podrá sumar “uno o dos destinos” más pero que esto dependería también de cada aerolínea

“No creo que cada aerolínea tenga los recursos para muchos más, esperemos que en algún momento esto se va a normalizar y va a ver competencia, va a ver otras aerolíneas y ahí va a ser el momento de recuperar la colectividad que hemos tenido en otro tiempo”.

La nocturnidad en el Sur: Se cumple con el protocolo

Con respecto a la nocturnidad en Mar del Plata uno de los puntos más fuertes de este verano en la ciudad, las fiestas electrónicas han quedado en el ojo de la tormenta durante estos días dado que un grupo de vecinos y vecinas del sur manifestar en contra de estos eventos e incluso anunciaron la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia para dejar sin efecto la habilitación. En este caso, el presidente del EMTUR, detalló que hay un operativo de seguridad y control que lleva adelante el Municipio para cada evento nocturno “se lleva adelante un protocolo súper estricto, ese protocolo se está cumpliendo y donde no se cumple se efectúan clausuras”.

“Hemos clausurado alguno que no lo estaba cumpliendo y hasta que no se dan las condiciones no se vuelve a habilitar, es uno de los principales atractivos turísticos que está teniendo Mar del Plata hoy”,analizó Bernardo Martín, por lo tanto explica que: “si queremos ser la meca del turismo joven y decimos ‘vamos a empezar a restringir y a no poder hacer fiestas’ estamos condenados al fracaso”.

La nocturnidad hoy es “una de las ventajas que tiene Mar del Plata sobre el resto de las ciudades turísticas, que es justamente su nivel de diversión y su nocturnidad así que no está en el ánimo nuestro atacarlos sino todos lo contrario, seguir promocionando siempre con los cuidados y respetando los protocolos”, agregó.

“ Que una persona en la calle que te pida plata de manera extorsiva es espantoso”

Otra de las medidas que tomó este último tiempo el gobierno municipal fue disponer de una línea de whatsapp para denunciar irregularidades de limpiavidrios y cuidacoches. Ante esta nueva medida y en relación al turismo, Bernando Martín opinó: “Yo creo que es una discusión de fondo, creo que merecen una regularización, hay una ordenanza en el Concejo Deliberante, hay que el debate y llegar a una solución del tema”, “hoy para el turismo es un inconveniente, tener a una persona en la calle que te pida plata de manera extorsiva es espantoso”.