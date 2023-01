Dirigentes radicales del pais analizaron la política nacional en Mar del Plata

Se realizó en Mar del Plata un encuentro de referentes radicales de todo el país para analizar la situación política nacional, con eje, en el posicionamiento de los bloques legislativos de la UCR ante el pedido de juicio político a los miembros de la Corte por parte del Presidente Alberto Fernández.

Durante el encuentro, que estuvo encabezado por el presidente del Comité Nacional de la UCR Gerardo Morales, su vicepresidente Martín Lousteau,

Mario Negri, Mariana Juri y Maximiliano Abad, Ines Brizuela y Doria, Ernesto

Sanz y Julio Cobos, los principales dirigentes del radicalismo acordaron:

Ante el ataque del Gobierno a la Corte Suprema, los bloques radicales del Senado y Diputados asumirán una contundente defensa de las instituciones y una posición activa e intransigente hasta que cesen esos intentos.

Para el radicalismo, no se puede desvincular los atropellos institucionales con la gravedad de la situación económica y social y por lo tanto, prepara un plan de acción en todo el país en base a la agenda de la gente. En ese sentido, liderará una campaña nacional para que los argentinos recuperen la esperanza en que el próximo gobierno va a mejorar su situación en base a un plan concreto con medidas esenciales y urgentes.

Además, se evaluará en un próximo encuentro, la situación de Juntos por el Cambio en todos los distritos en base al compromiso de que las candidaturas se dirimirán en las PASO y en donde no haya, se recurrirá a las internas abiertas, ya que todos los dirigentes deben competir dentro de la coalición.



Además, en el encuentro se planteó:

– El pedido de juicio político es una de las primeras aristas de lo que será la

campaña electoral, con un Frente de Todos decidido a convertir el país en un

chiquero. Una campaña de barro, barro y barro, que obviamente va a repercutir en el Congreso.

-Desde los bloques legislativos debemos estar muy firmes frente a estos atropellos, pero no enredarnos y perder de vista los problemas cotidianos de los argentinos.

-La idea de que lo ilegal se convierta en legal va a ser el objetivo del kirchnerismo, por eso hay que determinar si estamos ante fuegos de artificio para llegar al 10 de diciembre o de un intento de ruptura del orden institucional.

-La situación es una oportunidad para que desde la política aparezcan los

anticuerpos y allí la UCR es la que está en mejores condiciones de pararse: No

tenemos que esconder chats ni bolsos con dinero.

-Es un momento para tener dureza, coherencia y cohesión frente a estos temas

institucionales. Si el Gobierno quiere llevarse todo puesto los que tenemos que

poner el freno somos nosotros. Hay que dar el debate, estar, agotar todas las

instancias.

-El Gobierno necesita un nuevo relato, un nuevo enemigo. Se van y se quieren ir de la peor manera: rompiendo todo

-Tenemos que plantarnos fuerte con esto sin abandonar la agenda de la gente

-Debemos ser capaces de señalar la relación directa entre la calidad institucional y la resolución de los problemas económicos. Hay una relación de causalidad directa: el funcionamiento del capitalismo requiere previsibilidad y eso se lo da el marco institucional.

-Frente a esto debemos hacer que el radicalismo en la calle sea la expresión de la

voz de la gente. Debemos poner toda la energía en no apartarnos de la agenda de los argentinos.

Además participaron del encuentro Julio Martínez, Roberto Sánchez, Miguel Bazze, Juan Pedro Tunessi, Daniel Kroneberger, Eduardo Costa, Gastón Manes, Jesús Rodriguez, Liliana Martinez Allende, Natalia Neme, Romano Norris, Miguel Fernandez, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Marcelo Stubrin, Bacha Bohuid, Jorge Colo Rizotti, Sebastián Salvador, Fernando Carbajal, Marcos Carasso, Emiliano Yacobitti, Felipe Michlig, Martín Tetaz, Walter Carusso, Pablo Domenichini, Willy Hoerth, José Goiti, Alejandro Echegaray y Maximiliano

Pullaro.