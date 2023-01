Cecilia Ce en la continuidad del ciclo de escritores

La sexóloga presentará “Vinculear”, su último libro. Será el lunes 9 de enero, El Ciclo Verano Planeta continuará este lunes, 9 de enero, en Mar del Plata con la presencia de Cecilia Ce. Desde las 21, en el Hotel Costa Galana, La sexóloga presentará “Vinculear”, su último libro, con acceso libre y gratuita.

El ciclo de escritores arrancó el lunes pasado cuando Felipe Pigna presentó “Calles” ante una sala colmada en el regreso del encuentro de escritores a la presencialidad tras los dos años de pandemia.

Al igual que sucedió en las dos últimas ediciones, el Ciclo también se transmitirá en el canal de YouTube de Grupo Planeta PlanetadeLibros Argentina.

Hoy por hoy, el sexo ya no es el punto de llegada de las relaciones amorosas. El sexo es el lugar de partida de los vínculos, con fines afectuosos, románticos o no. Que el sexo se haya vuelto un fin en sí mismo no significa que la otra persona no tenga valor. Vinculear busca devolverle la importancia y el lugar que ocupa al otro, y devolverles a estos encuentros la emoción que tienen.

Luego del éxito de Sexo ATR y Carnaval toda la vida, la Lic. Cecilia Ce vuelve para pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuáles son los enemigos y aliados del placer? ¿Qué valores debemos tener en cuenta a la hora de relacionarnos? ¿Qué son los rituales de transición a la escena sexual? ¿Cuáles son las zonas erógenas y cómo podemos estimularlas?

Se cree que el sexo se debe saber de manera natural y espontánea, pero si para todo en la vida necesitamos aprender y ejercitar, ¿por qué en este caso sería diferente? El sexo necesita del ensayo y el error. Nadie nace sabiendo. Por eso en este libro vas a encontrar montones de técnicas y posiciones ilustradas para que te llenes de ideas. Todo esto sin olvidar lo más importante: el disfrute, la conexión y el cuidado con el otro.

Luego de la presentación de Cecilia Ce, la agenda de enero se completa co Daniel López Rosetti, Pablo Sirven y el dueto que protagonizarán Pedro Saborido y Miguel REP, cada uno presentando su último trabajo editorial. En febrero se presentarán Hugo Alconada Mon, Florencia Canale y en el epílogo del ciclo, llegará Darío Sztajnsrajber con un repaso de toda su obra.

Los ciclos cuentan con la producción general de Franganillo / Comunicación; el auspicio de Canal 10 de Mar del Plata y la Dirección de Cultura de Pinamar. Las charlas serán moderadas por el periodista Nino Ramella y Martin Kobse.

Agenda

Mar del Plata Hotel Costa Galana ( Av. Patricio Peralta Ramos 5725)

ENERO

9: Cecilia Ce, libro: “Vinculear”

16: Daniel López Rosetti, libro: “Stress, Sufrimiento y Felicidad”

23: Pablo Sirven, libro: “Esteban Bullrich, guerrero del silencio”

FEBRERO

01 Pedro Saborido / Miguel REP, libros: “Una historia de la Vida en el capitalismo/ Diego, nacido para molestar”

06: Hugo Alconada Mon, libro: “La ciudad de las ranas”

13: Florencia Canale, libro: “Bastarda”

20: Darío Sztajnszrajber