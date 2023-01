Sergio Massa envió al Congreso la nueva ley de blanqueo de capitales en el exterior

Con el objetivo de que sea tratada en las próximas sesiones extraordinarias, el ministro de Economía, Sergio Massa, giró este viernes al Congreso nacional la nueva ley de blanqueo de capitales argentinos en el exterior.

El proyecto se titula “declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada”, lo que se traduce en un blanqueo de capitales para acompañar la puesta en marcha del acuerdo con Estados Unidos, que reporta la identidad de aquellos argentinos que no declaren sus ingresos en dólares a la AFIP.

En ese sentido, el Gobierno nacional detalló que el proyecto de ley enviado al Congreso por Massa será una de las prioridades en las siete iniciativas económicas que podrían incluirse en el listado de las sesiones que podrían comenzar a partir del 15 de enero.

En principio, el proyecto de ley de blanqueo de capitales establece “un régimen mediante el cual las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, inscriptas o no ante la AFIP, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante ese organismo, la tenencia de bienes en el país y en el exterior”.

Entre los considerandos del proyecto de Massa, se destaca que, para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.

En consecuencia, las personas que adhieran al blanqueo de capitales quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados (incluida la omisión de declaración de Ganancias y Bienes Personales).

En cuanto a la puesta en marcha del acuerdo automático de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, desde el Ministerio de Economía indicaron que los datos a nivel masivo llegarán recién en 2024.

Desde la cartera que conduce Massa, indicaron que el proyecto de ley de blanqueo de capitales es una medida busca, por un lado, ir en busca de las “cuentas espejo” a través de grupos de contribuyentes y, por el otro, “seducir” con alícuotas bajas para que los evasores ingresen.

En esa línea, el proyecto de ley de blanqueo de capitales prevé el pago de alícuotas que arrancarán en el 2,5% desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo y luego subirán al 5% y al 7,5% en los posteriores trimestres.

Sesiones extraordinarias: Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum

El jefe de bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, anticipó que Juntos por el Cambio no dará quórum en las sesiones extraordinarias a las que convocará el Gobierno.

El rechazo, es a raíz del rechazo al proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernánez y varios gobernadores, el cual busca iniciar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema por “mal desempeño de sus funciones”.

El principal cuestionamiento del oficialismo es a raíz dl fallo que ordenó al Gobierno nacional aumentar de 2,32% a 2,95% el volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, administrada por Horacio Rodríguez Larreta.

En esa línea, el diputado de Juntos por el Cambio afirmó que su bloque no dará quorum a las sesiones extraordinarias puesto que “no va a acompañar ningún ataque a la Corte Suprema y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare”.