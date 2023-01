Testigos de la tercer jornada aportaron datos claves en el juicio a los rugbiers

En la tercera jornada del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, declararon el resto de sus amigos, el jefe de seguridad del boliche Le Brique y el dueño del local nocturno donde se inició la riña con los ocho rugbiers, que por estas horas están sentados en el banquillo de los acusados.

En todos los casos, se tratan de testigos que aportaron datos claves para el esclarecimiento del asesinato a sangre fría de Báez Sosa y que pudieron identificar este miércoles a los rugbiers en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores.

En este contexto, el patovica de Le Brique, Alejandro Muñoz (FOTO), se quebró frente al juzgado mientras prestaba declaración y dijo que “nunca había visto nada igual”, refiriéndose a la golpiza que recibió Báez Sosa. En tanto, uno de los fiscales que acusa a los rugbiers, dijo que con las declaraciones vertidas hasta el momento ya “obtuvieron lo que buscaban”.

Vale recordar, que el primer día del juicio, estuvo marcado por la declaración de la mamá de Báez Sosa, quien aseguró que desde la pérdida de su hijo, para su familia “ya nada tiene sentido”. Por otro lado, durante la segunda jornada, varios amigos y testigos de Fernando pudieron especificar detalles sobre el fatal episodio, apoyándose en videos extraídos del teléfono de uno de los acusados.

Caso Báez Sosa: ¿qué declaró el jefe de seguridad?

El jefe de seguridad de Le Brique y testigo de la brutal golpiza que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa, Alejandro “Chiqui” Muñoz, declaró en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores y expresó que en 20 años que está en el rubro “jamás vio tanta saña, todo era patadas, patadas y patadas”.

En su proclamación, Muñoz explicó los detalles del protocolo para erradicar las peleas dentro del boliche y remarcó que “el que más pegaba era Máximo Thomsen”. Durante la proyección de dos nuevos videos, el patovica señaló la entrada por la que expulsó a los rugbiers y la puerta por la que sacó a Báez Sosa.

“Yo siempre les digo que se vayan a su casa, pero acá hubo una diferencia: unos salieron violentos, otros no”, declaró el jefe de seguridad. Además, Muñoz, que tiene una contextura física considerable, hizo hincapié en que para sacar a Thomsen tuvo que pedir ayuda a un compañero porque el rugbier “se le iba de las manos”, y contrastó que a Fernando Báez Sosa lo sacaron “tranquilo”.

Caso Báez Sosa: ¿qué declaró el dueño de Le Brique?

En paralelo al juicio que se está desarrollando, el dueño del boliche que vio morir a golpes a Fernando Báez Sosa, Maximiliano Vázquez, habló con un programa radial y acusó a los rugbiers de ser una banda de delincuentes que “salen a hacerse los guapos, a pegar, a matar”, y que “lamentablemente lo hacen en todos lados”.

Vale destacar que, Le Brique no volvió a abrir sus puertas tras la muerte de Báez Sosa, a pesar de contar con habilitación. Por su parte, Vázquez sostuvo que su no cree que su negocio tenga alguna responsabilidad frente a lo sucedido, y dijo que “la seguridad del boliche tiene incumbencia hasta la línea municipal, no puede participar en ningún conflicto de la calle”, justificando la inacción de sus empleados.

En ese sentido, Vázquez, al igual que el jefe de seguridad, mencionó sus más de 20 años al frente de Le Brique y señaló que nunca había visto un caso similar al de Báez Sosa. “Lo de Fernando empezó en un boliche como podría haber empezado en una plaza, un cine, un supermercado o cualquier lugar”, sostuvo el dueño del boliche.

Caso Báez Sosa: ¿qué declararon los otros amigos?

A su vez, otros dos amigos de Báez Sosa, Luciano Bonamaison y Juan Manuel Pereyra Rozas, prestaron declaración durante la tercera jornada del juicio. En sus exposiciones, ambos señalaron que los rugbiers que golpearon a su amigo hasta la muerte, también se organizaron para impedir que alguien pueda meterse a separar.

Bonamaison, dijo que se encontró con Fernando fuera del boliche y que cuando estaban hablando de lo sucedido, los rugbiers los “rodearon armando una especie emboscada”. Además, el joven apuntó contra Thomsen: “Yo vi cómo le pegaba una patada a Fernando con odio, con brutalidad, con intención de matarlo”.

Por su parte, Rozas, declaró que a él también lo golpearon dentro del boliche e identificó a Luciano Pertossi como el atacante. El muchacho también dijo que afuera de Le Brique volvió a recibir agresiones físicas, por lo que decidió irse para evitar mayores complicaciones. “Tuve miedo de Luciano Pertossi, lo vi muy enojado”, manifestó el involucrado.