La ley de alcohol cero no fue oficializada y genera controversia en los municipios

La ley de alcohol cero al volante que debería haber entrado en vigencia a partir del 1º de enero, aún no fue publicada en el Boletín Oficial y comenzó generar controversia en torno a su aplicación o no en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Si bien el titular del ministerio de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, ratificó que “la ley de alcohol cero ya está vigente en todo el territorio bonaerense”, desde el municipio de Bahía Blanca pusieron reparos en la puesta en marcha porque no habría sido publicada en el Boletín Oficial.

Sancionada en la madrugada del 16 de diciembre, la ley de alcohol cero al volante eliminó el límite de 0,5 para automovilistas y de 0,2 para motociclistas y estableció penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación para conducir a quienes hayan incumplido la prohibición de manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Sin embargo, su implementación genera por estas horas más dudas que certezas. “Aún no fue publicada en el Boletín Oficial. Entonces, más allá de que ya se haya aprobado la ley, no podemos exigirles a los automovilistas que la cumplan”, reconoció el director de Ordenamiento Urbano de Bahía Blanca, Martín Moyano.

“Pasa con todas las leyes que se votan, hasta que no son publicadas en el Boletín Oficial, no entran en vigencia. El sistema democrático tiene un sistema de garantías y establece este tipo de procedimientos para que no vulneremos el derecho el derecho de las personas”, agregó el funcionario de Héctor Gay.

Asimismo, desde el área de Tránsito de Bahía Blanca aclararon que la ley de alcohol cero era esperada en el municipio, pero que falta “ese detalle técnico que es muy importante y que puede ser que el Ministro esté confundiendo algún concepto”.

“Hay una garantía constitucional muy importante que se conoce como nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, no hay crimen si no hay una ley anterior que así lo establezca”, afirmaron desde la secretaria que conduce Moyano.

En respuesta, D’Onofrio aclaró quela ley de alcohol cero al volante “es autosuficiente y por lo tanto pasados diez días de haber sido aprobada tiene promulgación tácita”. “Los municipios deben aplicarla plenamente porque es una ley de orden público y no requiere reglamentación”, remarcó.

Por otro lado, el titular de la cartera de Transporte destacó que “la cantidad de infracciones por alcoholemia viene descendiendo sostenidamente en el último semestre y eso lo atribuimos a que la gente empieza a tomar conciencia”.

“Buscamos superar la instancia de la multa, eso no generó demasiado cambio en la conducta de los conductores, por eso esperamos encontrarlo con la toma de conciencia a partir de los cursos obligatoria y la imposibilidad de poder conducir”, destacó el funcionario bonaerense.

De acuerdo a las estadísticas, el consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales. Durante 2022, hubo 6.162 infracciones al volante en rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires, según se desprende del informe del Observatorio Vial de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense.

Es preciso mencionar, que con la aplicación de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires, quienes conduzcan con valores de hasta 499 miligramos de etanol en sangre recibirán tres meses de inhabilitación para manejar.

“La ley prevé hasta prisión por casos de rebeldía si el castigo no se cumple. Estamos trabajando con la jefatura de Gabinete para que la licencia digital tenga una advertencia con una placa roja que aclare que se trata de una matrícula suspendida en la aplicación Mi Argentina”, concluyó D’Onofrio.

Según establece la ley, si el grado de alcoholemia se encuentra entre 500 y 999 miligramos, la pena será de seis meses. En tanto, estarán inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1000 y 1500 miligramos de alcohol por litro de sangre.

A su vez, quienes superen los 1500 miligramos de alcohol en sangre no podrán conducir por el lapso de 18 meses. Durante el primer año de la Ley de Alcohol Cero, las personas que conduzcan con una tasa de hasta 499 miligramos serán sancionadas únicamente con la aprobación de cursos especiales de educación para el correcto uso de la vía pública.