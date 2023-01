La Agrupación Palacios festejó: Escriba se proclamó nuevo líder de la UTA Mar del Plata

Desde las elecciones en la UTA, que se celebraron en diciembre, hay una disputa por la conducción del sindicato entre las lista ganadora, la Azul a nivel local, y la perdedora la Celeste y Blanca. En ese marco, y con la judicialización de las elecciones en el medio, el gremio de colectiveros disidentes, la Agrupación Juan Manuel Palacios, realizó un acto simbólico, en las inmediaciones en avenida Luro y Misiones, para que asuma Maximiliano Escriba como flamante conductor del gremio.

Juan Cruz Mastromarino, integrante de la lista encabezada por Escriba, el diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “Este acto simbólico es por el cambio de mandato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata. Nosotros ganamos las elecciones por 600 votos”, sostuvo al tiempo que se celebró una medida cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo que confirma su reclamo por la conducción de la seccional local del gremio.

La cautelar fue emitida a las 9.40 y ordena a la Junta Electoral de la UTA, “con carácter de urgente”, a que proclame la asunción y toma de posesión a partir de hoy de Escriba en la UTA local.

La decisión “deja sin efecto la proclamación de la Junta Electoral que había puesto en posesión del cargo a la lista Celeste y Blanca en Mar del Plata”, aseguró Mastromarino y en relación a la posesión de la sede de la UTA dijo: “es un edificio vacío, lleno de policías, cuando debería estar lleno de trabajadores. Para nosotros es un inmueble, como alquilas en un lugar y mañana te mudas, que la sigan usando para hacer lo que único que hacen, alquilarla como fiesta de salón, Adrían Gimenez se disfrazará de payaso, y harán actos, no tenemos idea, tampoco nos interesa porque nosotros representamos a los trabajadores”.

“Queremos que se termine la cacería de brujas, queremos que los derechos del trabajador sean respetados, que los trabajadores no sean más pisoteados como lo fueron durante tanto tiempo”, agregó Mastromarino y manifestó: “la autoridad ahora es una sola, y es la gente. En la Sede del gremio hay que cartel que dice UTA, pero parece un sindicato de policías, es la casa de los trabajadores, ellos deben ser sacados de ahí porque nos están usurpando el Sindicato, perdieron las elecciones y se quedaron atrincherados; llamaron a la polícia para crear un conflicto con nosotros pero nosotros no queremos conflictos, simplemente queremos que nos devuelvan lo que nos pertenecen y ganamos legítimamente, porque la gente nos votó, votaron a Escriba”.

En relación al servicio de transporte de pasajeros, el representante de la Lista ganadora dijo: “nosotros no vamos a tocar el servicio, porque no queremos entrar con la gente, siempre termina perdiendo la gente y no queremos que eso pase más, porque sino nos transformamos en lo mismo que ellos, y nosotros somos un nuevo mandato, gente joven, que no quiere volver a pasar por lo mismo”, sentenció.