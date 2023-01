Nueve amigos de Fernando contaron su verdad de la noche en que lo asesinaron

Luego de una primera jornada atravesada por el dramático relato de la madre y el padre de Fernando Báez Sosa , este martes 3 de enero se reanudó el juicio contra los ocho rugbiers acusados por el asesinato del joven. La nueva audiencia comenzó pasadas 9 de la mañana y se esperaba que se extienda por varias horas, producto de la cantidad de testimoniales que estaban previstas.

A las 19 horas, tras más de 9 horas de juicio en el que declararon casi una decena de testigos, se terminó la segunda jornada de audiencia, marcada por los testimonios del grupo de amigos de Fernando, quienes estuvieron junto a él la noche en que fue asesinado a golpes.

Se descompesó la mamá de Fernando

La madre de Fernando, presente en el juicio que comenzó en horas de la mañana, se descompasó pasadas las 18 horas. Tuvo que salir de la sala junto a su marido, Silvino, y ser atendida por los paramédicos. Se habría tratado de una suba de presión.

Los testimonios de Federico Tavarozzi, Lucas Begide e Ignacio Vaudagna

“Pensé que nos habían venido a robar. Nosotros no estábamos esperando a nadie”, dijo Federico Tavarozzi, el octavo en brindar su testimonio sobre la noche en que murió su amigo.

“Estabamos esperando que saliera Julieta (la novia de Fernando) con dos o tres chicos y seguir las vacaciones”, dijo Federico.

Luego declararon además, en octavo y en noveno lugar, Lucas Begide e Ignacio Vaudagna: este último dijo que no pudo reconocer a ninguno de los agresores.

En tanto, Begide fue otro de los que apuntó a Máximo Thomsen al detallar que fue él quien “le pegó a Fernando una patada en la cabeza con el pie derecho”.

Los amigos de Fernando declararon en el juicio por su muerte.

“A ver si volves a pegar, negro de mierda”: la

frase que uno de los rugbiers le dijo a Fernando

Tomás D’Alessandro, el sexto amigo de Fernando en declarar, contó lo que vivió y escuchó la noche en que mataron a su amigo. Dijo que escuchó a Matías Benicelli decirle a Fernando “a ver si volves a pegar, negro de mierda”.

Según contó, esta frase la escuchó cuando Fernando ya estaba tirado en el suelo, inconsciente tras la golpiza.

El quinto testimonio de la audiencia: Federico Raulera, amigo de Fernando

Según su relato, el joven, del grupo de amigos de la víctima, escuchó a uno de los rugbiers decir: “Vamos a ver quién gana ahora afuera”. Dijo que dos hombres fueron “directo a pegarle a Fernando”. “Le pegan y se empieza a escuchar ruidos y gritos de ellos”

Federico Raulera, otro de los amigos de Fernando, llegando al juzgado.

“De la nada veo llegar a cinco, seis personas a pegarnos “

Julián García relató que, mientras estaban dentro del boliche Le brique, él recibió un golpe en la nuca, pero que la situación no escaló más allá de eso. Poco después, desde el lugar sacaron a Fernando.

“Un grupo de chicos empezó a decir ‘paren de empujar’y ahí siento que me pegan una cachetada en la nuca. Fer y otro amlgo intentan separar. Seguimos para el baño y cuando salimos, nos llamó Lucas para decir que lo habían sacado (a Fernando)”. declaró.

Una vez afuera, dijo, se pusieron a charlar de lo que había pasado, pero ninguno lo tomó como algo grave: “Nos pusimos a hablar de lo que había pasado, pero no lo veíamos como algo grave. Por eso Fer se había ido a comprar un helado. Ahí de la nada veo llegar a cinco, seis personas a pegarnos”.

Tras su declaración, se pidió un cuarto intermedio de cinco minutos.

Lucas Filardi, uno de los amigos de Fernando que declaró este martes.

Santiago Corbo señaló a uno por impedir que defiendan Fernando

Corbo, otro de los amigos de Fernando Bárez Sosa, fue el tercer testigo en declarar en la segunda audiencia el juicio. El joven identificó a Ayrton Viollaz como uno de los integrantes del grupo que impedían a los amigos de la víctima que se acercaran a defenderlo.

El testimonio de otro amigo de Fernando: “No nos dejaron ayudarlo”

Tras el testimonio de Lucas Filardi, se reanudó la audiencia y comenzó la declaración de Juan Bautista Besuzzo, otro amigo de Fernando Báez Sosa.

Besuzzo sostuvo que pudo identificar a algunos de los integrantes del grupo: “Si tuviese que decir… uno era Enzo Comelli. Es uno de los que le da uno de los primeros golpes y lo dejo arrodillado”. También dijo que Máximo Thomsen le dio tres patadas en la mandíbula.

Respecto del ataque, aseguró que fue inesperado. “Jamás esperamos la agresión, jamás pensamos que afuera iban a venir a buscarnos”, dijo.

La sensación, dijo, “fue que el ataque fue hacia Fernando y que cuando cualquiera quiso impedir el ataque no pudimos o nos sacaron”. “No nos dejaron poder ayudarlo”, aseguró el joven, que se refirió al hecho como una “emboscada” más que como una pelea.

El trauma de Julieta, la novia de Fernando

Burlando hizo referencia a Julieta, la entonces novia del estudiante de abogacía asesinado, quien sufre las secuelas de la golpiza y posterior muerte de su pareja. “Julieta dejó de estudiar, no concurrió a la audiencia, no puede. Está con un trauma importante y todo arrancó ese día, 18 de enero de 2020. Tenemos un certificado de una Licenciada en Psicología que dice que no está en condiciones de declarar”, explicó el abogado

Burlando sobre los rugbiers: “Acá hay que venir

a dar la cara como lo hicieron ese 18 de enero “

En su reclamo para que los ocho rugbiers se quiten los barbijos que le cubren la mitad del rostro, el abogado querellante, Fernando Burlando, aseveró que “acá hay que venir a dar la cara como lo hicieron ese 18 de enero”.

Después del testimonio de Filardi, el letrado indicó que “fueron declaraciones contundentes”. En esa línea consideró que se extendió más de lo que esperaba el tribunal, pero aclaró que muchas de las declaraciones serán así.

“Él representó con su cuerpo las patadas, el pisotón y los golpes de puño. Describió cómo lo atacaron y le pegaron por sorpresa”, dijo el letrado.

Enfatizó, además, que Máximo Thomsen fue mencionado “varias” veces. “(Filardi) lo ubica como uno de los que golpeó y pateó (a Fernando). Él recuerda ciertas partes de la agresión. Se le exhibieron todos los videos. Es su sensación, lo que pudo percibir. Escuchó mucha agresión, el ruido era de un malón”, opinó sobre la declaración del joven.

Por otra parte se refirió a Silvino y Graciela, los padres de Fernando, y consideró que no cree que puedan seguir en la sala: “Nos les hace bien, están con los ojitos mirando al piso”.

La defensa interrogó a Lucas Filardi

Tras la declaración, Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers, comenzó a interrogar al amigo de Fernando, Lucas Filardi. En principio le preguntó si podía precisar cuántas patadas o puñetazos le dieron. “No, no lo sé. no fue medido claramente, pero fueron tres minutos. Dos, de patadas. Primero piñas para derribarlo y luego patadas“, contestó el joven.

Al ser consultado sobre quiénes propiciaron los golpes, Filardi declaró: “Thomsen en el pecho, el que me pegó a mí en la cabeza le estaba pegando patadas en el costado, y el resto de agresores no recuerdo, se que hay más, se que mínimo hay tres más”

La palabra de Pablo Ventura, el joven que pasó

tres días detenido tras la acusación de los rugbiers

El padre del remero que estuvo tres días preso sin haber tenido nada que ver con el asesinato, pero que fue incriminado por los rugbiers, declaró en diálogo con TN que “No los veo (a los jóvenes imputados) con cara de arrepentimiento. No vi una lágrima, un pedido de disculpas…”.

José María sumó: “Es increíble ver chicos de esa edad con tanta maldad. Esta gente es tan retorcida que uno no sabe para qué lado piensan. Nos cayó la ficha cuando comenzamos a ver todo lo que pasó en el miedo. Pablo estuvo muchos meses encerrado en casa. Por suerte, hoy está bien”.

“Tenemos la paz de que Pablo el 18 de enero pasado fue a la marcha por Fernando en Villa Gesell y conoció a los papás. Estuvieron dos horas hablando en la playa. Y yo sigo hablando con ellos, nunca corté la relación”, concluyó.

El crudo relato de Lucas Filardi sobre la muerte de Fernando

El amigo de la víctima contó cómo fueron los instantes después de la brutal golpiza. “Un desconocido vino a ayudar a Fer, le tomó el pulso y dijo ‘no tiene'”, narró. Tras constatar que no tenía signos vitales, el joven explicó que le empezaron a hacer reanimación a su amigo. “Fernando estaba con torso al aire y lo tapamos. Tenia la cara inflamada y cortes. No sé quien empezó porque es todo confuso, pero despacio le empezaron a hacer RCP”.

La incomodidad de Enzo Comelli, uno de los rugbiers imputados

El acusado se mostró en la sala de audiencias moviendo mucho la pierna, nervioso y tocándose la nuca. Thomsen, inmutable, pidió agua para tomar.

Filardi, durísimo contra Máximo Thomsen

El amigo de Fernando complicó aún más al rugbier Máximo Thomsen diciendo: “Fue el que más tiempo golpeó a Fernando”.

De acuerdo al testimonio del joven, la patota se alentaba mientras golpeaban a Fernando. “Dale, dale, vamos a pegarle”, decían.

El video del ataque ante la mirada de los rugbiers

Uno de los momentos de mayor tensión de esta segunda audiencia fue cuando la fiscalía reprodujo los videos del momento del ataque a Báez Sosa. La pantalla quedó ubicada detrás del abogado defensor y a menos de dos metros de los ocho rugbiers, quienes se dieron vuelta para ver el material, al igual que los padres de Fernando.

La llegada de Burlando a los tribunales de Dolores en el segundo día de audiencias

En el segundo clip se ve cuando Fernando recibe el golpe y cae al piso, mientras que el tercero fue descrito por Lucas Filardi, amigo de la víctima, apuntando con un puntero de madera: “Ahí, ese soy yo, cuando caigo arriba del auto”

“Los que están arriba de Fer son los imputados, porque ninguno de nosotros se pudo acercar”, añadió.

“Le daban patadas en el pecho y en la cabeza”

El primero de los diez amigos de Fernando Báez Sosa en prestar declaración fue Lucas Filardi. El testigo contó que estaba con la víctima al momento del ataque y que incluso también le pegaron a él, lo que provocó que cayera encima de un auto. “Le pegaron patadas, había cuatro o cinco personas pegándole”, aseveró.

“En el momento ninguno se esperaba que pasara algo así. Yo pedí por favor que pararan, uno de ellos me amagó a pegarme. Vuelvo a decir paren por favor y ahí es cuando uno me pega“, agregó el amigo del estudiante de abogacía asesinado por los rugbiers.

Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa

Luego, el joven marcó dónde estaba en el momento en el que ocurrió el asesinato de su amigo con indicaciones sobre una foto que proyectaron en una pantalla dentro de la sala de audiencias. “Yo hablaba con Fer y fue instantáneo que veo gente corriendo, le pegan una piña, llega a poner las manos y a semi levantarse y ahí ya le dieron patadas. No hubo acto de defensa. Tres o cuatro le pegaban y el resto limitaba que pudiéramos acercanos. Le daban patadas en el pecho y la cabeza”, relató.

También reconoció a Lucas Pertossi como el rugbier que le pegó: “El fue el que me tiró arriba del capot”. A su vez, indicó que “el golpe a Fernando fue firme, muy fuerte en la cara, sin aviso previo, una piña repentina”.

La palabra de Oscar Rossi, padre de la novia de Fernando

El primero en declarar fue Oscar Rossi, padre de Julieta, la entonces novia de Fernando. El hombre sostuvo que Báez Sosa “era una excelente” persona y se refirió al estado emocional de su hija: “No está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho”.

Al mismo tiempo, reveló el diálogo que tuvo por teléfono con Julieta en la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando él estaba de vacaciones en Pinamar: “Papá, por favor, vení a Villa Gesell porque Fernando está en el hospital y yo en la comisaría”.

Con la voz quebrada y entre lágrimas, el padre de la joven añadió: “Juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando. Ni un animal en medio del campo, ni un cazador con un animal. No le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón”.encia.

La novia, por ahora, no declarará

Además de los amigos de Fernando, el Tribunal había aceptado que la novia de Báez Sosa, Julieta Rossi, se acerque al Tribunal para declarar. Vale recordar que ella también había viajado a la localidad balnearia cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, se supo que finalmente no se presentaría en la segunda audiencia porque no está en condiciones emocionales de hacerlo.

El que si se presentará ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, será el padre de la novia, Alejandro Rossi.

Mientras tanto se espera que hoy vuelvan a estar presentes los padres del joven asesinado a golpes al igual que lo hicieron este lunes en el inicio del juicio. “No comprendo, y nunca aceptaré, cómo chicos de la edad de Fer le hayan hecho esto. Lo atacaron por la espalda, lo tiraron por el piso. Le reventaron la cabeza, ese cuerpito que yo lo tuve nueves meses en mi panza”, dijo ayer la madre, Graciela Sosa.

“No tuvieron piedad, era un ser humano, me duele tanto lo que le hicieron, le llamaban negro. Me quedé sin nada”, sumó la madre durante el primer día de juicio.

Julieta Rossi, novia de Fernando, no está en condiciones de declarar hoy.

Ayer, en la primera audiencia, el Tribunal rechazó dos pedidos de nulidad del proceso planteado por la defensa de los rugbiers. Al argumentar la decisión, los jueces informaron que se trataba de los planteos que ya se habían presentado durante la etapa de instrucción y ya habían sido contestados en el mismo sentido de rechazo al igual que en la Cámara de Apelaciones y Casación

Fuente: Perfil.com