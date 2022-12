Sergio Palazzo encabezó la asunción de las nuevas autoridades de La Bancaria

El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, encabezó en Mar del Plata la asunción de las nuevas autoridades de la seccional local. El gremialista nacional puso en funciones a Eduardo Zingarelli, flamante secretario General quien encabezó una lista única que obtuvo el 97% de los votos.

“Tenemos la expectativa de que hagan una muy buena gestión. Han logrado una lista de unidad y eso nos hace bien a todos los bancarios”, sostuvo Palazzo.

Por otro lado, el también diputado nacional se refirió a diferentes temas de actualidad nacional.

Al responder sobre el balance del año legislativo indicó que no es bueno porque no se han sancionado muchas leyes. A veces las discusiones políticas y la falta de quorum para algunos temas impiden el normal funcionamiento y no me parece bueno que haya sido así”.

Consultado sobre la situación política de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “si le dieran la posibilidad de presentar, seguramente sería nuestra candidata. Claramente hay una actitud de proscripción que es lo que se buscó desde el inicio de la causa”, indicó.

Otras declaraciones

“Cuando miro y observo que hay un dólar soja para los que extorsionaron a la Argentina, también creo que podríamos haber hecho algo más por los trabajadores y sus ingresos”.

“Celebro que el ministro de economía haya dado en la tecla en algunos temas clave y haya bajado la inflación. Ojalá siga así para encontrar cierta normalidad en los precios y si no se la encuentra, tiene que haber un fuerte control del estado en algunos precios”, afirmó.