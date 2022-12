Celebran el Dia del Pescador de Altura con reclamo por el pago de Ganancias

El secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, destacó que este 29 de diciembre se celebra el Día del Pescador del Altura. “Es la fecha en que los buques no están operativos por la semana festiva y se extiende hasta mediados de enero cuando se vuelve al trabajo”.

En el marco de esta fecha, el gremialista habló sobre los objetivos del gremio para los trabajadores de pesca de altura.

“A futuro pensamos trabajar fuertemente en relación a los reclamos salariales que se vienen, la situación ante el cobro del Impuesto a las Ganancias. Creemos que la pesca es una actividad de alto riesgo y por ello no decimos no pagar impuestos pero que no nos cobren como cualquier otra actividad”.

Además, aclaró que “los salarios de los pescadores de altura son bien remunerados, pero a condición del sacrifico que se hace a bordo. Acá se trabaja 24 x 7 todos los días del mes. Eso se tiene que tener en consideración al momento de querer cobrarnos el Impuesto a las Ganancias”.

Es válido remarcar que los pescadores de altura se distribuyen en los barcos Costeros, Fresqueros, Factoría, Tangoneros y Poteros.

En otro orden, Trueba remarcó la posición del gremio en torno a la exploración petrolera en las costas de Mar del Plata. “SIMAPE es el primer gremio que apoyó la exploración offshore. Lo apoyamos firmemente porque posicionaría a la ciudad de otra manera mirando los índices de desocupación. Ese será otro de los grandes objetivos en 2023”, concluyó.