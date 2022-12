Carrancio: “Nos es bueno el aumento, porque los servicios siguen siendo malos”

El Concejo Deliberante, finalmente aprobó el presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a la Administración Central, Entes Descentralizados y OSSE para el ejercicio 2023. El único edil que votó en contra fue Alejandro Carrancio.

Uno de los oradores más críticos que tuvo la Sesión fue el edil Carrancio, quien fue concejal oficialista hasta hace 19 meses atrás. “Está bueno resaltar cuando algo es positivo la eliminación de la tasa por las habilitaciones lo es; ahora debo decir lo mismo el tema que el aumento lineal que se vienen dando en las tasas no tienen el mismo impacto. Se debería dar una progresividad”, dijo el edil.

“Hay muchas herramientas que se pueden aplicar sin caer siempre en la misma fuente de financiamiento que es el bolsillo de la gente, hay formas creativas y no tan creativas que permiten que busquemos otra fuente de financiamiento. Esta gestión tiene un aumento de 400%, obviamente no vamos negar el contexto inflacionario, pero hay que pensar en los vecinos que tienen los aumentos de la vida cotidiana, alimentos y otros impuestos. Nos es bueno el aumento, porque los servicios siguen siendo igual de malos”, manifestó Carrancio.

En este sentido, el concejal del unibloque, redobló la apuesta y fue por más: “La prioridad de este gobierno es la pauta y la publicidad, con un aumento del 200%, más de mil quinientos millones de pesos, ¿A que se llama el Intendente ponerse del lado de los marplatenses, a gastar millones y millones en propaganda, publicidad y viáticos?”, dijo Carrancio y preguntó: “¿en qué se podría usar esos millones, si tuvieran otra prioridad, 391 esquinas semaforizadas 25 mil cuadras de granza, 211 cuadras de cordón cuneta y asfalta. No hay que aumentar en gastos, hay que administrarlo mejor, por ejemplo, no gastemos tanto en publicidad y propaganda y viáticos. Estoy convencido que este presupuesto podría ser mejor, y podría resolver las preocupaciones de la gente y no lo está haciendo”.

“Seguramente este presupuesto se va a aprobar, pero al final del camino, los problemas van a seguir siendo los mismos, lamentablemente. La impronta que se le da a este presupuesto no es para resolverle los problemas a los ciudadanos, sino para sostener el mismo statu quo que siempre venimos viendo, y creemos que nuevamente es otra oportunidad perdida que vamos a tener ante la imposibilidad de mejorar lo que día a día viene sufriendo la ciudad”, expresó Carrancio.

Finalmente, el concejal, que responde ahora a Milei, dijo: “Este Gobierno municipal, está ingresando en su último año de gestión y no tengo dudas que va a tener intención de volver a gobernar por otros 4 años, y voy a hacer un llamado a la reflexión, el camino que se decidió transitar y las cuestiones que sin duda se intentaron sostener desde otros Gobiernos pueden dar resultados electorales en el corto plazo, quizás algo en el mediano pero no nos va a dar el salto cualitativo y cuantificativo que nuestra ciudad merece y los vecinos están esperando eso hace un montón de años”.