Otro golpe al bosillo: Desde enero, la TSU aumenta un 73% y el agua un 80%

Tal cual se esperaba, el Concejo Deliberante,en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó el aumento del 73% de las tasas municipales, y un 80% con cláusula gatillo para Obras Sanitarias (OSSE). La votación terminó con 26 votos a favor y 22 en contra.

Una vez más Acción Marplatense fue actor necesario para que el Gobierno de Montenegro alcance la mayoría en las bancadas. La metodología de Taccone fue la misma de siempre, criticar a la gestión Municipal, pero luego dar los votos. Mientras tanto, llamativamente Nicolás Lauría votó en contra de las ordenanzas preparatorias.

El principal argumento del oficialismo para el aumento de tasas, que correrá a partir del mes de enero, tuvo que ver con el contexto inflacionario que vive el país. Agustín Neme, portavoz del oficialismo dijo: “La estipulación inflacionaria del gobierno nacional es del 60%, mientras que las consultoras privadas estiman que será mayor el 100%. Es una actualización que estará debajo de la inflación”.

Por su parte, el Frente de Todos, en voz de Virginia Sívori sostuvo: “Se le pide el esfuerzo siempre a los mismos, no se trabaja en una ampliación de la base de contribuyentes ni en que los servicios sean acordes a lo que se paga“.

Acción Marplatense, esgrimió lo mismo que el año pasado al votar el presupuesto, que su bloque no será un palo en la rueda en la gestión de Montenegro, “pero si le vamos a pedir que se pongan alas en los zapatos para ir un poquito más rápido,porque les queda un año de gobierno y realmente están haciendo muy poco. Pensamos que sería de una torpeza gigante que este Concejo Deliberante sea funcional, en un año electoral, de un Intendente víctima de la política. Nosotros no queremos eso, sería un gran error. El Intendente se tiene que hacer cargo de lo que no hace, de lo que no mira, de lo que no escucha, porque las herramientas de gestión las tuvo siempre, este Concejo se las dio siempre, y creemos que las cuestiones presupuestarias deben ser tratadas por sobre los intereses políticos partidarios.

Votos a favor

Agustín Neme, Guillermo Volponi, Fernando Muro, Florencia Ranellucci, Mercedes Morro, Angélica Gonzalez, Liliana Gonzalorena, Gustavo Pujato, Daniel Núñez, Marianela Romero, Marina Sánchez Herrero. Horacio Taccone, Paula Mantero.

Votos en Contra

Nicolás Lauría, Alejandro Carrancio. Marina Santoro, Virginia Sívori, Verónica Lagos, Mariana Cuesta, Sol de la Torre, Vito Amalfitano, Miguel Guglielmotti, Roberto Paez, Roberto Gandolfi.