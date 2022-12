El sueño de la casa propia: Kicillof, Maggiotti y Paredi entregaron 100 viviendas en Vidal

En una emotiva jornada de la que participaron más de mil personas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y el intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, entregaron 100 viviendas en Coronel Vidal. Un día lleno de alegría y emoción, donde las familias adjudicatarias recibieron la llave de su casa y cumplieron su sueño en el fin de año. Durante el acto, Kicillof destacó que “las obras estaban prácticamente terminadas en 2015, pero fueron abandonadas y se convirtieron en un verdadero monumento a la desidia durante cuatro años”. A su vez, el jefe comunal resaltó: “Las viviendas son una realidad para las familias. Agradecemos el apoyo del gobierno provincial y nacional, la gestión no se detiene”.

Un día significativo para la comunidad de Coronel Vidal. Las obras de las casas habían comenzado en el 2015 por gestiones del intendente Paredi (mandato 2011-2015) y en el periodo 2016-2019 fueron paralizadas por la otra gestión de gobierno. Ante la nueva asunción de Paredi, en 2020 la construcción fue reactivada y finalizada en el 2022, a través del Programa Reconstruir del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Este miércoles, las autoridades mencionadas entregaron las soluciones habitacionales en el Parque Municipal denominado “La Scaloneta”, nuevo nombre para el espacio público ubicado frente al barrio de las cien casas. En este marco, Axel Kicillof aseguró: “Estas obras estaban prácticamente terminadas en 2015, pero fueron abandonadas y se convirtieron en un verdadero monumento a la desidia durante cuatro años”.

“En estos momentos en que algunos sectores insisten con que el Estado no sirve para nada, estamos entregando viviendas en las que se ve exactamente lo contrario: un Estado cercano y presente”, afirmó. Y agregó: “Nosotros vinimos para reconocer los derechos que todavía no se han cumplido en materia de educación, salud, conectividad y vivienda”.

Por su parte, Jorge Paredi expresó: “Vivimos un momento muy especial junto a los vecinos y vecinas. Hoy las viviendas son una realidad para las familias. Quiero agradecer al gobierno provincial y nacional por el apoyo, estamos en un proyecto de crecimiento y desarrollo, la gestión no se detiene”.En tanto, el jefe comunal ponderó la motorización de la actividad económica local a raíz de la construcción de viviendas. “Más de 60 contratistas locales trabajaron en las casas, los corralones con sus materiales. Para nosotros es primordial fomentar la mano de obra local y activar la economía de nuestros pueblos”, indicó.”Cuando hay voluntad de hacer, las cosas se hacen. Todos tienen derecho a tener su casa con servicios públicos. A las familias que no les tocó, les que tengan la esperanza porque en Coronel Vidal hay 155 casas que están en ejecución. Y en total en todo el Partido de Mar Chiquita estamos ejecutando 334 soluciones habitacionales“.

A su turno, el ministro Santiago Maggiotti manifestó “Contamos con un proyecto político que lo destina a hacer viviendas, escuelas y obras que igualan oportunidades. La construcción de estas viviendas no solo cumplen los sueños de las familias que obtienen su casa, sino que además generan empleo y dinamizan la actividad económica”.

Las cien viviendas entregadas a sus adjudicatarios cuentan con servicio de gas natural, agua potable y red cloacal, esta última financiada a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires.Estuvieron presentes el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; la secretaria de Hábitat de la Nación, Micaela Villaverde; la ministra de Gobierno de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el subsecretario de Gestión y Articulación de Programas Populares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Diego Dosanto; los legisladores José Ignacio Rossi y Germán Di Césare; el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantounny; el asesor de Asuntos Municipales de Vialidad Nacional, Marcelo Sos