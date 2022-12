El Astillero Naval Contessi botó el buque “Huafeng 882”

A pesar del atraso cambiario y las restricciones a las importaciones siguen complicando tanto a la industria naval como a la industria pesquera exportadora argentina, el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A., concretó su botadura número 143 -la quinta del año 2022- entregando a la armadora Dalian Huafeng Aquatics Products, el pesquero de altura “Huafeng 882”.

El “Huafeng ”, un moderno buque fresquero doble cubierta con casco de acero y superestructura de aluminio, es el tercero de una serie de 6 buques encargados a comienzos del año 2021 por la armadora del Grupo Arbumasa Pesca Austral, una de las principales pesqueras del país que opera una flota de 23 buques y exporta productos ictícolas argentinos por más de 150 millones de dólares anuales. Entre febrero y marzo de 2022 se realizaron las primeras dos entregas del contrato, buques que ya culminaron exitosamente su primera temporada de pesca.

A pesar de la distorsión de costos y de múltiples dificultades ocasionadas por las trabas a la importación de insumos, el astillero cumple puntualmente con el 50% de la mayor inversión privada en la industria naval argentina de los últimos 30 años. Financiadas por el propio astillero, estas obras renuevan a otras 6 unidades de entre 30 y 40 años de antigüedad, cuatro de las cuáles fueron construidas por el mismo Astillero Contessi en las décadas del ’70 y ’80.

Las dificultades económicas no detienen el proceso de inversión que se aprecia no solo con la construcción de 4 nuevos buques en el interior del Astillero, sino que además en el predio lindero crece en altura el perfil de una cuarta e imponente nave industrial destinada a la construcción de buques de hasta 75 m de eslora.

En un discurso con muchas alegorías futboleras el presidente del astillero, Domingo Contessi ponderó el trabajo y la planificación de la selección nacional para lograr un objetivo de excelencia y agradeció a todos los argentinos que diariamente se ponen la camiseta, no solo para festejar un campeonato, sino también para trabajar, invertir y solucionar los problemas del país. Pero también advirtió que en el actual contexto “Al mundial de la eficiencia y la competitividad lo estamos perdiendo por goleada “ y destacó: La obligación que tenemos como empresarios es describir nuestra realidad y de la misma forma como agradecimos todas las políticas públicas que incentivaron a la industria naval, también fuimos advirtiendo en cada botadura que el atraso cambiario nos estaba llevando a un callejón sin salida. Hoy estamos pagando las consecuencias de no atender ese reclamo a tiempo y aunque vemos una pequeña luz al final del túnel de la mano de una política más austera del Ministerio de Economía, que intenta contener la inflación y recuperar la competitividad y que ha comenzado un auspicioso diálogo con el sector pesquero y la industria naval, tenemos miedo que el deterioro de la economía y nuestras urgencias sean demasiado pronunciadas para reconstruir el equilibrio necesario en el mediano plazo.”



El acto de botadura se desarrolló en presencia de autoridades del área y locales: el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Javier Rodriguez, el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Patricio Hogan y la Lic. Carla Seain, Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires. También se dio la bienvenida en esta botadura al nuevo Jefe de la Prefectura Mar del Plata, Prefecto Principal Rodolfo José Cattaneo.

El “Huafeng 882” recibió su bautismo por parte del Obispo Gabriel Mestre y la madrina de la ceremonia, María Cecilia Giacur fue la encargada de estrellar la botella de champagne contra el casco del buque en el instante previo a que tocara por primera vez las aguas del mar. La transmisión integral realizada en vivo a través de las redes sociales del astillero permitió difundir en tiempo real este evento o bien revivir la emocionante ceremonia.

Acerca de la Empresa Armadora

El Grupo Arbumasa Pesca Austral se instaló inicialmente en MAR DEL PLATA en la década del ´90 y desde entonces el crecimiento fue continuo. Bajo el nombre de ARDAPEZ SA comenzó operando dos plantas procesadora en tierra ampliándose paulatinamente con la compra de buques fresqueros y poteros y finalmente adquiriendo a la firma Arbumasa con su flota de tangoneros y congeladores. Actualmente el Grupo da empleo directo a un promedio de 1.000 personas y opera un total de 23 buques entre fresqueros, tangoneros y poteros, generando exportaciones anuales de 150 millones de USD. Con la inversión en 6 nuevos buques, el grupo reafirma su compromiso con el país y la industria nacional.

Acerca del Astillero constructor

Astillero Naval Federico Contessi y Cia S.A. Es una empresa marplatense, con más de 70 años de trayectoria en la construcción y reparación de buques. Ha construido un total de 143 buques en madera, acero naval, PRFV y aluminio, aplicando siempre la más avanzada tecnología en diseño, equipamiento y producción, pero sin perder la calidad y cuidado artesanal en cada detalle.

El Astillero logró superar las crisis más duras que recuerda la Industria Naval Argentina, gracias a la vocación de sus directivos que privilegiaron siempre mantener las fuentes de trabajo, siguiendo con la construcción de barcos aún sin pedidos y financiándolos con fondos propios para mantener la planta activa.

El Astillero, con varios buques contratados para entrega en los próximos años, es protagonista del proceso de renovación de la flota pesquera, por ello ha incrementado en un 100 % su plantel laboral y prosigue con un proceso de inversión en maquinaria y equipamiento de última generación. Asimismo, ha culminado la primera etapa de una importante ampliación edilicia, obra que le permite aumentar la capacidad de producción, tanto en cantidad de unidades como en su tamaño y se encuentra en curso una segunda ampliación de las instalaciones aún más ambiciosa.

En Adjunto: Fotografías (Alfredo Cardozo y Matías Capizzano) y Descripción Técnica del buque

En Youtube: Ceremonia completa de bautismo y botadura: https://youtu.be/sctkj08rM_U