Martín Ferlauto trazó un balance positivo en materia de seguridad durante el 2022

Fin de año supone una evaluación de lo hecho en el año que se despide, proyectándose al venidero. La seguridad continúa siendo un tema sensible para los marplatenses, aunque el balance de la Secretaría de Seguridad, para Martín Ferlauto, es positivo.

En diálogo con “el Retrato…”, el secretario de Seguridad Municipal, sostuvo: “siempre uno quiere mejorar, y está pensando en que mejore la situación y los números. Si uno mira las estadísticas que siempre son frías, y nosotros tenemos en claro que no sirven para calmar la impresión que sufrieron un delito o aquellos que tienen algún conocido que lo sufrió, nos damos cuenta que respecto del 2019, en términos de robos y hurtos hay un descenso del 52% de autos, por ejemplo. El robo y hurto de motos bajó un 30%, robos y hurtos comunes también bajaron un 30%”.

En esta línea agregó: “los disturbios en la vía pública también bajaron un 33%, las denuncias por usurpaciones bajaron un 26%. En términos de homicidios dolosos este año tenemos 32, es el mismo número que el año de la pandemia, es el número más bajo del que se tiene registro. Por supuesto que uno siempre pretende seguir mejorando, y seguramente gracias al trabajo articulado que realizamos, fundamentalmente, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero también con el Ministerio Público bonaerense, la Fiscalía General, con todos los Fiscales, Comisarías, Fuerzas federales, Prefectura, Policía Federal. La seguridad es una construcción colectiva, intergeneracional, dónde intervenimos un montón de actores y lo fundamental para ue el sistema funcione es eso”.

Asimismo, aseguró: “también tuvimos logros importantes en términos de gestión durante el año. Ampliamos en 80 puntos la red de videovigilancia, triplicamos el anillo digital, teníamos 10 cámaras, ahora tenemos 40, el año que viene vamos incorporar 15 más para completar el anillo con 55 cámaras. Sancionamos la ordenanza de reconocimiento facial que lanzaremos próximamente el proceso licitatorio para adquirir el software. Sancionamos la ordenanza para que no se ejerza la prostitución frente a las casas de los vecinos y venimos muy bien en el cumpliento y ejecución de la misma gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia”.

“Adquirimos y donamos 20 patrulleros para la Policía Bonaerense. También hicimos un programa de seguridad vial que mejoramos y triplicamos los números de actas sancionadas, motos y vehículos secuestrados, todos con distintos faltantes de documentación “, agregó el funcionario municipal.

En relación a la sensación de inseguridad que tienen los vecinos, más allá de las buenas estadísticas, Ferlauto sostuvo: “el tema es que cuando uno sufre un hecho de inseguridad es muy grave, porque se ve avasallado en todos sus derechos y preocupa. Es una de las mayores preocupaciones, no sólo de los marplatenses sino de todos los argentinos. Hay una situación de marginalidad que creció en las últimas décadas y en ese contexto también se cultiva la delincuencia “.

“Soy un convencido que la delincuencia no es hija de la pobreza, sino de la marginalidad. Nuestros abuelos y bisabuelos eran tanto o más pobres que los pobres actuales, porque ni siquiera estaban alfabetizados, pero estaban dentro de un sistema; el gran problema que tiene Mar del Plata, y el país en general, es que hay un montón de gente que no está en el sistema y está marginada. Allí hay un caldo de cultivo para la delincuencia. Siempre está entre las principales preocupaciones la seguridad, por eso la importancia de desarrollar políticas para mejorar la situación y la humildad para reconocer que es un trabajo que no se puede hacer solo. No hay ningún Municipio que per se, por su propia voluntad, haya resuelto el tema ni ayudado a mejorarlo, es un trabajo articulado entre todo los poderes del Estado, de todos los niveles de Gobierno, Nación, Provincia y Municipio”, expresó Ferlauto.

Consultado sobre la violencia en los homicidios marplatenses durante el año, el Secretario de Seguridad sostuvo: “Todos los homicidios que se dan en la ciudad tienen que ver con situaciones de violencia interpersonal, con personas habitualmente conocidas, ajustes de cuenta, temas vinculados la narcomenudeo, situaciones de violencia familiar. En muchos casos no hay una causalidad en común, muchos homicidios en ocasión de robo son absolutamente excepcionales en nuestra localidad. En general tienen que ver con violencia y marginalidad combinadas “.

¿Cómo trabajará la Secretaria en la temporada de verano?

“Lo venimos planificando hace meses, tanto con el Ministerio de provincia como con el Superintendente y Jefe Departamental, que son autoridades policiales. Vamos a tener un refuerzo operativo en términos de recursos humanos muy importante, más o menos de mil efectivos entre Fuerzas Especiales, de seguridad y otras Policías descentralizadas, bomberos, la policía vial, de drogas”

“Vamos a desarrollar operativos de control de tránsito en todas las zonas de nocturnidad todas las noches. Creemos, en general, que el operativo en nocturnidad el año pasado dió un resultado muy positivo, venimos trabajando con empresarios y empleados de la nocturnidad en una mesa durante todo el año y sobre todo de cara a la temporada”.

“Vamos a realizar controles de acceso a las zona de playa con bebidas alcohólicas, reforzamos la Patrulla Municipal para controlar todo lo que hace a la convivencia, temas de estacionamiento, Tránsito y ruido que muchas veces perjudican de manera considerable el estilo de vida nuestros vecinos que , en definitiva, es lo que intentamos proteger. Estamos trabajando con el Operativo de Sol a Sol inédito para tener un verano que los turistas lo puedan disfrutar, pero sobre todo que no perjudique el estilo de vida de los marplatenses”

Narcomenudeo y consumo de drogas en el verano

“Eso siempre es una preocupación y entendemos que es un problema que debe no solamente abordarse de una órbita Municipal, sino que es un problema Federal, de la Nación. Claramente los operativos durante el verano se acrecientan como el número de efectivos que dispone la Superintendencia de drogas en la ciudad, y el trabajo que se realiza con las Fiscalías. En este punto, en todo lo que hace al narcotráfico, desde el contrabando por mayor hasta el narcomenudeo, no es un problema que se puede abordar únicamente de la órbita Municipal, sino que es un problema de abordaje Federal”.