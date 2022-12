Alberto Fernández: “CABA pide la misma plata que necesita todo el norte argentino”

Al encabezar la inauguración de el acueducto Simbolar-Añatuya en Santiago del Estero, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por los fondos de coparticipación.

Al momento de tomar la palabra, el jefe de Estado se preguntó si es “razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina” se le destine “casi $ 220 mil millones”, tras lo cual indicó que esa plata sale de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer las obras para todas las provincias norte argentino.

“Me están pidiendo que mande a 203 kilómetros cuadrados la misma cantidad de dinero que necesitan 80.000 kilómetros cuadrados del norte de la Argentina. Acá no se discute cómo ampliamos los subtes, acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua”, se quejó Alberto Fernández.

Los dichos de Alberto Fernández fueron en el marco de una nueva reunión de los Bajos Submeridionales junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, los mandatarios de Chaco, Jorge Capitanich y de Santa Fe, Omar Perotti; y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

La región hídrica de los Bajos Submeridionales es un espacio geográfico de aproximadamente 5 millones de hectáreas (parte de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero), signada por períodos de inundaciones y sequías que generan importantes consecuencias sobre la producción y el medioambiente.

En esa línea, el Gobierno nacional y las provincias avanzaron en un Plan Director que, con una inversión de USD 366 millones destinados a 33 proyectos, tiene por objetivo lograr un manejo inteligente del agua en esta región hídrica, además de poner en valor las tierras productivas.

Los dichos de Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte Suprema fueron en el marco de una nueva reunión de los Bajos Submeridionales. Con relación fallo de la Corte Suprema, Alberto Fernández precisó que todos los proyectos contemplados en el Plan Director tiene una inversión de casi $ 220.000 millones. “Es lo mismo que CABA reclama como coparticipación”, expresó.

“Ahora bien, con una mano en el corazón y mirando objetivamente, ¿es razonable que a la ciudad más opulenta en la que yo nací y amo, le destinemos semejante cantidad de dinero que saldrá de la misma fuente que estaba prevista para hacer esas obras?“, subrayó el jefe de Estado.

Alberto Fernández recordó que “el viernes dije que no podía cumplir la orden de la Corte Suprema y hoy digo lo mismo”. “Como no tengo presupuesto, la sentencia no está presupuestada, por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias porque no me lo permite”, agregó.

En esa línea, Alberto Fernández sostuvo que, para hacer frente al fallo de la Corte sobre coparticipación, la única opción es “usar unos remanentes de bonos con los que este Ejecutivo le pagó al Gobierno de Santa Fe en una sentencia dictada en otro Gobierno y que no se cumplió”.

Coparticipación: el Gobierno oficializó el pago a CABA

De esta manera, el Gobierno nacional oficializó este martes la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema en favor del distrito porteño por los fondos de coparticipación.

Lo hizo por medio de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, un día después del anuncio que hiciera el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de su cuenta de la red social Twitter.

La medida oficializada hoy, fue rechazada por el Gobierno porteño: “El Presidente tiene que dejar de esquivar la Justicia. Lo único que logra es perjudicar a los porteños y degradar las instituciones. ¿Las demás provincias reciben los recursos de coparticipación en bonos? ¿Los salarios se pagan en bonos? Las respuesta es una sola: No”.