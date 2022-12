Playas del Norte: Quedaron en Comisión los pliegos de las Unidades Turisticas Fiscales

Durante la mañana del lunes 26, se llevó a cabo una Comisión conjunta de Legislación y Hacienda para tratar específicamente seis proyectos para crear playas públicas equipadas en el norte de la ciudad. Todos los expedientes quedaron en Comisión, porque según la mayoría hubo un cambio de intención, sigiloso, del Ejecutivo para a zona de la ciudad.

“En un origen venimos diciendo que hay cuestiones de ordenamiento y espacio público que estaría bien trabajarla de manera más prolija y ordenada; y en eso también manifestamos que la renovaciones de permisos precarios de algunas palaya se vienen repitiendo año tras año y hay que trabajar para llamar a licitación, y siendo coherentes con eso vimos bien que el Ejecutivo mande estos pliegos para convertir estás playas en Unidades Turísticas Fiscales (UTF) para que luego sean playas públicas equipadas ” comenzó diciendo la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori, y en esta línea continúo: “trabajamos con celeridad para tratar de mejorar los pliego había muchas cosas para mejorar y esa fue la actitud de nuestro bloque, se hicieron muchas propuestas que creíamos mejoraban los pliegos. Parecía que estábamos llegando a un buen punto de consenso”

“Cuando nos acercamos a la recta final, nos encontramos con un punto de inflexión, que nos llamó la atención, que es que el Ejecutivo, aparentemente también estaba pensando la Licitación de estás UTF con una perspectiva de nocturnidad, cosa que cambiaba totalmente la mirada, cambia radicalmente pensar un espacio de la ciudad para incorporar nocturnidad o no hacerlo”, agregó Sívori y sostuvo que desde el inicio el Ejecutivo debió haber expresado la intención, así ellos trabajaban con modificaciones desde la misma perspectiva.

“No sabemos si esto fue intencional, no sabemos si ahora entre Mundial y Fiestas le quieren cambiar el destino y generar algún negocio que no estaba pensado para la zona norte. Fue algo que nos alarmó, porque tampoco es que estamos diciendo sí o no, creemos que la manera de trabajarlo es otra, con seriedad que merece cambiarle el destino a una zona entera de la ciudad y sus playas. Lo que pretendemos es que esto se trabaje con más profundidad“, explicó la edil y agregó: “estos pliegos pueden ser mejorados pero siempre hablando con sinceridad”.

El edil del PRO, Fernando Muro, contestó el planteo de la oposición y sostuvo: “me parece bien. No queríamos dejar por escrito una restricción más para la ciudad. Estamos cansados de las restricciones, de ser la ciudad del No, de establecer trabas que implican una menor actividad comercial, y en definitiva una menor cantidad de trabajo. Me parece bien parar la pelota, rever todo pero no pongamos más restricciones. No queremos más ser la ciudad del no ni frenar este proceso de crecimiento del empleo” sostuvo el edil.

Por su parte, el edil Horacio Tacone, de Acción Marplatense, sostuvo que “decir ‘no’ muchas veces está bien. No me gustaría ser la ciudad del no, pero tampoco la del vale todo. Nos olvidamos del Estado regulador, de su función de controlar” y sostuvo, entre otras cosas, que para fines de nocturnidad, los cánones deben ser actualizados, “esto pasaría a ser un primer tratamiento de otro expediente, porque estamos cambiando las condiciones, pero eso no está mal, para hacer aportes y debates que nos lleven a un pliego mejor, entonces hay que actualizar el canon y el procedimiento lógico es preguntarle al EMTUR que opina del nuevo canon, como debería quedar, en función a las incorporaciones que le damos al pliego”.

Desde la UCR, Daniel Núñez, expresó: “la eliminación de la nocturnidad tiene que ver con algo que ya dijo Muro, una ciudad que pretende traer inversiones y a partir de ahí, generar trabajo debe eliminar ciertas prohibiciones y a lo largo de su historia Mar del Plata tiene en algún punto un triste historial. Es una ciudad que, en más de una vez, se niega a determinados avances y eso implica que quede relegada de determinadas inversiones“; además, desde su bloque proponen un artículo para que se amplíe la capacidad de los módulos en las playas para contar con elaboración propia y brindar servicio de gastronomía durante la noche. Asimismo, la edil Romero propuso archivar los expedientes.

Finalmente, después de casi 60 minutos, los pliegos quedaron en Comisión con el aval del Frente de Todos, Acción Marplatense, la Coalición Cívica y Alejandro Carrancio.