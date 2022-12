Miguel Rodríguez: El aumento de la tarifa hizo que la gente no tome tantos taxis

Desde el 3 de diciembre rige en todo el partido de General Pueyrredon el nuevo aumento de tarifas de taxis y remises, y la tarifa nocturna que aprobó el Concejo Deliberante en la última Sesión de noviembre.

El incremento del 42,8% en la tarifa diurna, según el secretario general de SI.M.PE.TAX, Miguel Rodríguez, colaboró para regularizar el servicio. “Hace un año que pedimos la tarifa nocturna, porque nos parecía una manera de que el trabajador nocturno se incentive y volviera a trabajar en el taxi. Finalmente eso dió resultado, pero el aumento de la tarifa hizo que la gente no tome tantos taxis y se recauda la misma cantidad de plata, con menos viajes, pero por lo menos el auto trabaja menos que antes, la gente está más conforme, más tranquila; la tarifa nocturna ayudo un montón y el servicio se recuperó en un 90%”, explicó el trabajador.

Asimismo, consultado por la denuncia penal al subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, por “incumplimiento en sus deberes de funcionario público”, Rodríguez dijo: “es porque los compañeros presentaron reiteradamente notas al Gobierno para que salgan a combatir las aplicaciones e hicieron oídos sordos, los compañeros se cansaron y mañana van a presentar la denuncia y un pedido de Juicio“.

En relación a la publicidad, en un evento municipal, de una de las aplicaciones Rodríguez dijo: “la denuncia también es por eso. Es una cosa de locos, a los taxistas nos persiguen porque nos falta una cosa o la otra, nosotros tenemos un control riguroso y las aplicaciones, que son clandestinas, están sin controlar y encima hacen propaganda de algo que está prohibido. Les guste o no les guste está prohibido, para poder trabajar deben cambiar la Ordenanza y hasta tanto eso no suceda no pueden trabajar. Ahí vemos la complicidad del Gobierno Municipal. Esto lo venimos diciendo desde el año pasado, el GPS fue una excusa para habilitar las aplicaciones“.

“Lamentablemente, el resto de los compañeros se dieron tarde, pero ahora estamos todos juntos en esta lucha, tratando que no se derogue la Ordenanza, e incentivando al Municipio para que se combate a estás plataformas” agregó el referente gremial y manifestó: “el Intendente dijo que está a favor de las aplicaciones, pero lo que no tiene que decir un tipo que sabe de derecho como el Intendente es que hasta tanto no se modifique la Ordenanza, él no puede ser cómplice. Esa es la realidad, yo hubiera presentado la denuncia contra el Intendente, pero la mesa en la que participo, en dónde hay referentes de todas las entidades fue contra Galván, yo creo que había que ir por la cabeza del Intendente porque es quien está haciendo el daño a la actividad, es nefasto, para nuestra actividad es el Intendente más nefasto que tuvo la ciudad, es un hombre trasplantado que no le importa, porque tarde o temprano se va a ir de la ciudad a ocupar otro puesto en cualquier lugar de Argentina pero a nosotros nos va a dejar el daño”

Finalmente, en relación al verano Rodríguez dijo: “Esperemos que sea una de las mejores temporadas, después de tanto tiempo, esperemos que la gente venga a la ciudad masivamente y podamos salir un poco del atolladero que venimos arrastrando desde la pandemia. Esperamos el verano con muchas ganas y entusiasmo”, sentenció.