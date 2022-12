Celebraron el Día Panamericano de la Farmacia

Tras tres años sin poder realizarla por los motivos por todos conocidos, el Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon, presidido por el Dr. Mario Della Maggiora llevó a cabo el pasado sábado su celebración por el Día Panamericano de la Farmacia

Contó con la presencia del intendente municipal Guillermo Montenegro; la secretaría de Salud de la comuna Alicia Viviana Bernabei; el defensor del Pueblo Fernando Rizzi; el flamante presidente y la integrante del Consejo Directivo de la Confederación Farmacéutica Argentina Ricardo Pesenti y Claudia Slezack, respectivamente; invitados especiales, profesionales, amigos y familiares.

En primer lugar, Della Maggiora dio la bienvenida y expresó su agradecimiento al trabajo desarrollado por todos sus colegas durante la pandemia, ya que fueron los que atendieron a los pacientes cuando lo necesitaban, cuando era difícil acceder a la consulta médica o cuando el hecho de salir a la calle, sobre todo para la gente mayor, era peligroso.

Asimismo sostuvo que siempre estuvieron ahí, son los más cercanos al vecino, a la vez que reconoció que esto no fue gratuito porque casi todos la pasaron mal y muchos han perdido seres queridos.

Por último el titular del Colegio recordó que varios han estado durante toda la madrugada elaborando para proveer aquello que había demasiada demanda y la oferta no alcanzaba, como el alcohol en gel porque lo precisaba y la pandemia los obligaba.

Finalmente Della Maggiora, quien estuvo acompañado además por el vicepresidente Hernán Tugores, la secretaria Stella Maris Ligio, la tesorera Liliana Castro y demás componentes de la Comisión Directiva, agradeció a la doctora Bernabei por el equipo de colaboradores que formó: un grupo humano del Hospital Materno Infantil que es maravilloso.

Por su parte, el jefe comunal expresó: “quise venir para agradecerles el compromiso, porque soy uno de los que usa este sistema de salud de las farmacias permanentemente y siempre encuentro la buena onda y la solución La pandemia nos marcó, pasó hace poco y me llena de orgullo lo que ocurrió en nuestra ciudad: creo que estuvimos a la altura de las circunstancias en muchas cuestiones y sobre todo en lo que es la solidaridad, Mar del Plata, Batán, Sierra demostró que se pudo ayudar a los que no tenían a que no la pasen tan mal en un momento que todos lo estábamos pasando mal. Sólo me resta agradecerles, desearles felices fiestas y que el año que viene sigamos empujando juntos”.

La animación estuvo a cargo de Federico Ingrassia y el conjunto musical Tumbao Cuba le puso ritmo a una noche que empezó y terminó con el tema “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” de La Mosca y letra de Fernando Romero.