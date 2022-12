El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte por la coparticipación de CABA

Ante las críticas de gran parte del oficialismo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en materia de fondos coparticipables, el presidente Alberto Fernández se reunió con 14 gobernadores en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada para definir una respuesta en común.

Según expresó el mandatario, la decisión de la Corte Suprema sobre coparticipación “genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto” de Argentina. “Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo“, expresó.

En este sentido, la administración de Alberto Fernández decidió no poner en vigencia la medida cautelar que dictó la Corte Suprema para otorgar fondos extra a la Ciudad de Buenos Aires. “La decisión del máximo tribunal de Justicia es inaplicable y desprolija, por lo que directamente Nación no acatará lo resuelto por la Corte”, señalaron los gobernadores tras el encuentro.

Cabe destacar que, de forma presencial estuvieron los mandatarios provinciales de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de San Juan, Sergio Uñac, de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora ; de Chubut, Mariano Arcioni; de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Catamarca, Raúl Jalil.

En tanto, participaron por videoconferencia los mandatarios provinciales de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

“Los recursos nacionales son los que nos traen hoy 500 kits para nuestros recursos. Es imposible y no hace falta ser economista para entender que los recursos que van a algún lugar salen de otro. Es muy claro que se trata de beneficiar a una jurisdicción en detrimento de las otras”, señaló el gobernador Kicillof en una conferencia que dio junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Asimismo, el funcionario nacional sostuvo: “Vemos que hoy en Argentina se profundiza esa corriente donde hay sectores que cuando pierden las elecciones, encuentran un refugio en el poder judicial para mantener las políticas a las que el pueblo dijo que no como en 2019”.

“El pueblo en 2019 dijo que no a la centralidad de recursos y sí a una propuesta federal que tiene que ver con poner en valor la diversidad cultural de nuestro suelo, las obras de infraestructura que hacen falta para que cada región se pueda desarrollar y generar un polo productivo atractivo para la vida. Esa discusión que se saldó en las urnas en 2019 hoy vemos cómo cuatro personas en la Corte puede más que el resultado de una elección”. agregó De Pedro.

Por su parte, Kicillof hizo referencia además al presupuesto de la Provincia y destacó que “la coparticipación hoy nos perjudica”. “La situación es grave, pero aún sacando el jugo hasta los últimos recursos no alcanzan para mejorar la infraestructura edilicia; si no hubiera un trabajo conjunto entre Nación y Provincia, no habría derechos que se respeten en la Provincia”, afirmó.

Entre las posturas más inflexibles, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich consideró incluso antes del conclave que “el Presidente de la Nación debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional”.

Vale recordar, que antes de partir hacia la Casa Rosada, Kicillof criticó duramente, no sólo a la Corte Suprema, sino también al macrismo y a los medios de comunicación y consideró que la decisión del Máximo Tribunal representa un “atentado al federalismo, la democracia y la República“.

“El fallo de ayer es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país”, afirmó el gobernador bonaerense durante un acto realizado en Almirante Brown.

En esa línea, Kicillof afirmó que “Determinados sectores del poder judicial, dirigentes y medios vinieron trabajando para instalar que este fallo es correcto o justo y la verdad es que no lo es“.

Al mismo tiempo, el Gobernador evitó pronunciarse respecto a cómo la sentencia por la coparticipación de la Corte afecta a la provincia de Buenos Aires. “Aún no sabemos, porque de nuevo generaron un estado de incertidumbre e indifección. Pero todos los gobernadores, algunos por lo bajo, señalan que es un atentado contra el federalismo”, agregó.

En qué consiste el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación

Los miembros de la Corte Suprema dispusieron que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

Durante su gestión, Mauricio Macri subió la cuota porteña del 1.40% al 3.75%, mientras que, en septiembre de 2020, el presidente nacional, Alberto Fernández, dictó un decreto en el cual redujo en 1 punto el porcentaje de coparticipación de CABA.

Contra esa medida, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte Suprema por ser de su competencia los conflictos entre provincias y el Gobierno nacional y estableció para compensar la pérdida un gravamen de 1.2% sobre las transacciones con tarjetas de crédito en la Ciudad.

En ese marco, el Máximo Tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que, por el momento, avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.