Puja en la UTA provoca caos en el tránsito al bloquearse la zona céntrica con colectivos

Tal cual se había anunciado la Agrupación Juan Manuel Palacios, disiente de la actual conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó desde las 9 hasta las 12 de este miércoles un paro de colectivos en Mar del Plata y se movilizó por el centro de la ciudad para visibilizar el conflicto gremial que surgió tras las elecciones del 1 y 2 de diciembre donde la oposición ganó la ciudad.

Si bien la Cametap repudió la medida, lo insólito es que los choferes de micros utilizaron esas unidades ¿prestadas? para bloquear avenidas y calles.

La medida provocó un verdadero caos en el centro de la ciudad ya que los colectiveros de esa agrupación cortaron con sus unidades la Avenida Luro frente a la Comuna en ese lapso de tiempo.

En las primera hora de la retención de servicio, hubo varias unidades circulando, pero desde las 10 de la mañana, una importante columna de micros y trabajadores se concentró en el centro de la ciudad y se sintió la falta de transporte público.

Desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor (Cametap) rechazaron el accionar y mediante un comunicado aseguraron: “Un grupo de trabajadores, por razones ajenas a la empresa, han decidido tomar una medida extrema e innecesaria de paralización de los servicios entre la hora 9 y 12, afectando el servicio público de transporte”.

En este contexto agregaron que entablaron comunicación con los trabajadores para que cesen en su postura de inmediato, porque “estas acciones como estas afectan directamente a miles de vecinos”.

Además, no descartaron la posibilidad de tomar medidas judiciales por lo ocurrido, para que acciones como las mencionadas no se repitan”. “Pedimos disculpas a nuestros usuarios, aclarando que la empresa es ajena a todo conflicto gremial, que nada tienen que ver con problemas laborales, entre empresas y trabajadores”, terminó el comunicado, que atento a lo visto no es muy creíble.

