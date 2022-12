Con el aval de Acción Marplatense aprobaron el Presupuesto en la Comisión de Hacienda

Como el cuento de nunca acabar, la Comisión de Hacienda volvió a trabajar el expediente 2041 y 2042, es decir el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a la Administración Central y Entes Descentralizados para el ejercicio 2023 y el presupuesto de Obras Sanitarias para el mismo año. Una vez más con la complicidad de Acción Marplatense, en voz de Horacio Taccone, el oficialismo logró que se aprobaran ambos presupuestos con los votos en contra del Frente de Todos y Alejandro Carrancio.

En el tratamiento, Alejandro Carrancio, concejal del Bloque Vamos Juntos, sostuvo que el presupuesto está incompleto: “le falta, según el artículo 187 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), el informe de la contaduría. Es un funcionario de ley que tiene que hacer la evaluación, no sobre el contenido ideológico que pueda tener el presupuesto, sino sobre las posibilidades recursivas que puede tener financieramente y las observaciones que le pueda hacer. La verdad es que votar un presupuesto sin presencia de este informe no está bien. Si alguna vez se hizo así a mi no me afecta, porque si una vez se hizo mal no significa que se deba seguir haciendo así”.

“Desde el primer momento planteamos esto” agregó Carrancio y recordó que el Secretario de Hacienda, Germán Blanco se comprometió a enviar el informe de Contaduría pero “al día de la fecha no llegó. Hoy llegó el momento en el cual el oficialismo pide que se vote, pero le falta una parte, es como le faltara el presupuesto de alguna Secretaria o alguno de los Entes, así de importante me parece que es el informe del funcionario de ley”, sostuvo el edil y expresó que sería un error por parte de todos infringir la LOM, por lo que hasta tanto no esté el informe votaré de manera negativa, porque no se puede votar en estas condiciones atento a que no cumple los requisitos mínimos”.

En el mismo sentido, Virginia Sívori, edil del Frente de Todos, sostuvo: “queda un espacio para reflexión para que nos expliquen porque uno de los expedientes más importantes no vino como debe venir; una explicación de algo de esto que está por normativa que la LOM. Este expediente debe venir con el informe del contador. Entiendo por más que parezca una mayoría, el oficialismo en esta comisión no tiene mayoría y podemos plantearnos que quede en Comisión”, asimismo sostuvo que “se debe mantener la calma, si falta algo entender porque falta y después si pedir que eso se complete”.

Además la Concejal enfatizó su pedido para que el expediente quede en Comisión, “llamando a la coherencia”, “el oficialismo no puede hacer las cosas mal porque sí”. “Los silencios en política tienen un significado y hay que saber interpretarlos. No es algo de curiosidad o caprichoso, es un requisito legal”.

Por su parte, Horacio Taccone, una vez más dijo: “todos hicimos un esfuerzo importante para llegar a esta fecha con el expediente en el estado en el que está”, además, sostuvo que los funcionarios se comprometieron a que el informe va a estar para el día de la Sesión (que será el 28 de diciembre), por lo que Taccone dijo: “yo creo que no hay que demorar la Ordenanza Madre para que el Gobierno pueda gestionar”.

Por su parte, el presupuesto de OSSE, corrió la misma suerte, lo que significa un aumento del 80% por servicios sanitarios,con cláusula gatillo para un aumento extra del 20%. Este punto fue el que no convenció al Frente de Todos y Carrancio, y por eso se abstuvieron, en vez de votar en contra.