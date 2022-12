Paro del Banco Provincia: “Macri y Vidal intervinieron personalmente para que no se trate la Ley”

La ley 15.008 promulgada en el 2017 en el Gobierno Provincial de María Eugenia Vidal continúa perjudicando a los empleados del Banco Provincia, activos y pasivos. Tanto es así, que la Corte Suprema ordenó su modificación, pero el oficialismo en la Legislatura provincial aún no consiguió la mayoría para cambiarla. Por eso, este miércoles se realizará un paro total en todas las sucursales de dicha entidad bancaria.

Guillermo Martínez, titular de la Bancaria local, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “el miércoles en todo el horario de atención al público, exclusivamente en el Banco Provincia, habrá un paro total de actividades. La situación es sumamente compleja porque hay una cuestión de tiempo, por eso la fecha en la que se toma está determinación”

“La Ley claramente está perjudicando a trabajadores activos y a jubilados, la Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires pidió que sea modificada, y en un acuerdo político parecía que se avanzaba en la modificación, pero nunca se logró tratar el tema sobre tablas, la oposición no se presta a ella por lo cual pierde estado parlamentario” explicó Martínez y agregó: “la Suprema Corte de la Justicia de va a ver obligada a fallar porque hay una cantidad enorme de amparos y medidas cautelar presentadas, son más de 10 mil y ya 3 mil tienen una resolución favorable”.

En relación a la traba parlamentaria del proyecto que modifica la Ley 15.008 sostuvo: "esto lo traba la oposición. Hay que ser claros, acá hubo una modificación de la Ley que se aprobó en 4 Comisiones, cuando llegó el momento de ser tratada sobre tablas y cuando se llegaba al acuerdo, sobre todo con el Radicalismo, finalmente la intención directa de Macri y de Vidal hicieron que está ley no se trate. Esto lo confirman las fuentes Legislativas en La Plata ", manifestó.

“Es una situación compleja, porque la Corte va a salir a fallar dándole la razón y haciendo que los trabajadores cobren según el anterior régimen, porque es una Ley que a todas luces es inconstitucional al menos en 3 artículos. Esto género está en discusión para su modificación pero, lamentablemente, Macri y Vidal intervinieron personalmente para que no se trate la Ley” expresó el sindicalista.

Finalmente se refirió a la situación de los empleados, “los pasivos, haciendo eco a lo que dijo la Corte Suprema, están perdiendo claramente haberes respecto a su anterior modo de liquidación, lo cual es inconstitucional, sabemos que una de las características de los derechos previsionales es la progresividad, no es constitucional que se quiten derechos y menos en ese sentido. Respecto a los activos, si bien hay muchos que aún ven la jubilación como algo lejano, la forma en la que prevé la ley de financiar las jubilaciones pone en riesgo al Banco, porque en una situación alarmante y extraña, es el propio Banco el que debe subvencionar el déficit que puede tener la Caja que como todo es deficitario, porque todo es deficitario, porque es así y no hay otra forma, son derechos que la ciudadanía debe gozar. En este caso, no solamente obliga a que el Banco se haga cargo del déficit, sino que también, por ejemplo, obliga a las mujeres a jubilarse a los 65 años, es una situación única en todo el universo del trabajo en relación de dependencia. Esos artículos son los inconstitucionales que dice la Corte y va a terminar fallando en ese sentido, generando un perjuicio realmente grave si no se aprueba la modificación de Ley”, sentenció.