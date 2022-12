Once Unidos, un Club que se mantuvo y creció luego de la pandemia

Ya finalizando el año, el presidente del Club Once Unidos de Mar del Plata, Horacio Taccone en diálogo con “el Retrato…” destacó el crecimiento que ha tenido la institución en el último año y afirmó: “Hay un dicho del peronismo que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Acá no es así, porque el que pierde es el que empuja, no acompaña”.

El presidente del Club Once Unidos de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” analizó el año transcurrido, el crecimiento de la institución deportiva, las obras realizadas y las que le faltan como así también se refirió a lo que viene en la institución deportiva. “Este año nos encuentra trabajando mucho, contentos, porque se han podido cumplir muchos objetivos y siempre pensando en mejorar las instalaciones para poder brindar mejor servicio y que cada vez más gente concurra al club”, sostuvo.

“Fue muy difícil sostener el club durante la pandemia y los salarios del personal. Una vez que pasó lo peor, hubo una demanda contenida de la gente de hacer actividad física”, resaltó al mismo tiempo que agregó que, por ello, se incorporaron alrededor de dos mil socios más de los que había previo a la pandemia.

En ese contexto, Taccone sostuvo: “Fue muy difícil sostener el club cerrado durante la pandemia. Personal de mantenimiento siguió trabajando durante ese tiempo, generando nuevos espacios para que después de la pandemia tengamos más espacio para recibir gente” y agregó que, por ello, actualmente son alrededor de 9 mil los socios de la institución.

“Toda crisis significa una oportunidad. El Club la aprovechó bien. En el peor momento nos dimos ánimo sembrando más de 120 árboles que sirvieron para darnos esperanza”, comentó y destacó que, incluso, se encuentran llevando otras obras en la institución para que todos los que quieran venir tengan su lugar. “Hay mucha gente que tiene la expectativa de comenzar una actividad física en el club, pero si no hay cupos se hace muy incómodo decir que no”, completó.

En relación a las obras que se encuentran llevando adelante en el club, Taccone precisó que se encuentran ampliando el actual gimnasio, lo cual va a permitir tener dos canchas más de vóley, dos de básquet, un espacio de gimnasio artística, etcétera como así también resaltó que están asfaltándola entrada a la institución. “Cuestan hacer las cosas, pero cuando una las termina se disfruta más el logro”, agregó.

Seguidamente, se refirió a los atletas de alto rendimiento que hay en el club y afirmó que, si bien nunca fue el objetivo del Club, al aumentarse las instalaciones y la cantidad de inscriptos o actividades, se fueron formando deportistas de muy buen nivel. “El equipo de vóley que se encuentra jugando en el nivel más alto nivel del país cuenta con jugadores formados en el club. Muchos nadadores son de Once Unidos como Lucía Gauna, Buscaglia, Saravia, etcétera”, sostuvo.

Por otra parte hizo hincapié en la Villa Deportiva, que se encuentra ubicada en la ruta 2. “Fue un logro increíble de hacer y una muy buena decisión de adoptar. Hay un dicho del peronismo que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Acá no es así, porque el que pierde es el que empuja, no acompaña”, señaló y agregó: “Así se hacen las cosas en el club, cuando no estamos de acuerdo votamos”.

“En algunas obras grandes cuando no estábamos de acuerdo en algunas cosas, el que perdía las votaciones era el que empujaba. Es un orgullo poder encabezar un grupo de gente que hizo posible hacer lo que se hizo en el tiempo”, sostuvo y resaltó el crecimiento del hockey femenino.

Conforme a ello, resaltó la decisión de haber hecho dos canchas de césped sintético de arena, que posibilitó que miles de chicas hayan arrancado la actividad. “El deporte te prepara para la vida. Es importante que los chicos progresen para que puedan estar ahí dentro y no en la calle”, comentó y agregó que siempre hay cosas por mejorar.

“Nos obsesiona poder brindar mejor servicio para que el socio esté cada vez más cómodo”, aseguró al mismo tiempo que adelantó que, una vez finalizadas las obras, no quedan muchas por hacer en cuanto a instalaciones y que, por ello, se ocuparán de mejorar lo que hay en el Club, ya que “nunca hay un límite para mejorar las cosas”.