Enérgico reclamo de profesionales médicos del SAME que no descartan medidas

En sintonía con lo manifestado por la división del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuerpo médico de la división de Clínica Médica envió una nota a la Secretaria de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Viviana Bernabei, mediante la cual reclamaron mejoras de las condiciones laborales actuales y de los horarios por las tareas profesionales que desempeñan. A su vez, advirtieron que, en caso de obtener respuestas, no cubrirán horas extras durante las fechas festivas próximas (navidad 24 y 25; y año nuevo 31 y 1 de enero).

Cabe destacar que en dicha nota a la cual “el Retrato…” tuvo acceso cuerpo médico de la división de Clínica Médica solicitó a la Secretaria de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Viviana Bernabei, un aumento del salario básico por parte del Municipio de General Pueyrredón como así también la modificación de la denominación junto a sus atributos legales de “módulo prestacional” a “hora extra”.

En relación al primero de los reclamos, el fundamentó radicó en la resolución 1035/2022 del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, firmada en junio del presente año, mediante la cual se declara como honorario ético pesos 9.000 por hora para médicos/as en todo el territorio provincial, a fines de mantener el honor del trabajo médico y cubrir los gastos que el ejercicio profesional conlleva.

“Entendiendo la dificultad por parte del municipio de llegar a dicho monto, solicitamos igualar el valor de hora módulo por el valor de hora extra como módulo prestacional actual, siendo a la fecha pesos 2.869,13; y que el mismo vaya actualizándose junto al del resto del municipio según ajuste inflacionario”, sostuvieron.

En relación al segundo de los reclamos, el cual tiene que ver con un pedido de modificación de la denominación junto a sus atributos legales de “módulo prestacional” a “hora extra”, explicaron que el objetivo es disminuir la retención de dinero actual por parte de ganancias, que se lleva un porcentaje importante de la retribución por el trabajo profesional.

“La situación actual es que estamos con limitaciones en el número de horas extras correspondientes a las guardias tanto diurnas como nocturnas de los diferentes CAPS, llegando a decidir no realizar más guardias para que no nos retengan más dinero por trabajar, aún siendo un servicio de emergencias”, apuntaron.

Por otra parte, informaron también que “se extiende un plazo de 10 días para la comunicación de una respuesta” y advirtieron que, en caso de no obtener respuestas o no llegar a un acuerdo se tomarán medidas, siendo la primera el no cubrir horas extras durante las fechas festivas próximas (navidad 24 y 25; y año nuevo 31 y 1 de enero).

“Posteriormente y si la situación no es favorable o no hay mesa de diálogo, se continuarán con las medidas durante toda la primera quincena de enero (en la que se han pactado licencias por vacaciones, códigos 18, guardias extras fijas, etc.)”, agregaron.