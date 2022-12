Diego Domingorena asumió la presidencia de Arquitectos

Con la presencia del presidente electo Arq. Diego Domingorena, el titular saliente Arq. Eduardo Agüero, vocales e integrantes de los Cuerpos de Jurados y Asesores, matriculados, familiares y amigos se llevó a cabo este viernes el acto de asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX en el Espacio Cultural Cova. La Mesa Directiva quedó conformada además por el Arq. Leandro Martin Zapata como secretario y la Arq. Adriana Alicia Lucchetti como tesorera.

La jornada contó con la participación de invitados especiales y personalidades directivas que antecedieron a la gestión actual y de otras importantes instituciones de la ciudad, entre los que se encontraban el consejero Ejecutivo titular de la Caja de Previsión Bruno Mazzini, los defensores del Pueblo Daniel Barragán y Fernando Rizzi; la titular del Colegio de Constructores Florencia Miconi, los concejales Florencia Ranellucci y Miguel Guglielmotti, ex presidentes y presidentas del CAPBA 9, Daniel Monzón, José Luis Castorina, Graciela Gómez, Julia Romero y Domingo Barilaro, el rector de la Universidad Atlántida Argentina, Amado Zogbi, el decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP Arq. Francisco Olivo, acompañado por la vicedecana Maria Paula Giglio; el director del Centro Institucional de Investigaciones Marinas y Mar, Daniel Antenucci; el secretario General de la CGT José Luis Rocha local y el presidente del Colegio de Ingenieros distrito II, José Luis Ovcak, entre otros.

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional, el acto, comenzó con las palabras del Arq. Eduardo Agüero: “Terminan tres años de gestión que para mí han sido un placer con algunas sorpresas como la pandemia que nos obligó a reformular una serie de formas de llevar adelante la gestión. Creo que dejamos un Colegio más grande: de hecho cuando comenzamos este espacio no existía como tal y logramos convertirlo en un centro cultural abierto a la comunidad; tenemos delegaciones renovadas y la voz institucional en defensa de cuestiones de interés común, defensa gremial y convenios interinstitucionales”, expresó.

“Creo que la falta de personalismos hace que uno dé un paso al costado para dar una cierta continuidad y renovación. Eso debiera ser una cuestión a tener en cuenta en el futuro: poder decir no al individualismo y pensar más en la defensa del bien común”, continuó. Por último se puso “a disposición para colaborar en lo que las futuras autoridades crean conveniente”.

Por su parte, el Arq. Leandro Zapata resaltó: “Hoy asumo la Secretaría como un desafío y una responsabilidad con toda la matrícula. Entiendo que tenemos mucho trabajo para realizar, priorizando el prestigio y el correcto ejercicio, así como mirar las necesidades y hacer un sentido de pertenencia entre los colegas. Entiendo que somos más que un lugar donde hacer trámites y lo más importante es lo que dejaremos para la Institución. Lo mejor es la pluralidad de miradas y seguir trabajando para que todos los espacios donde lo hagamos sean nuestra segunda casa”, cerró

En tanto que la Arq. Adriana Leticia Lucchetti, pronunció: “Gracias al voto de fe logramos llegar a ésta institución. No fue fácil, había tanto por hacer. Económicamente no se encontraba muy bien y además con una pandemia que nos dejó asustados y aislados, que nos imponía formas de trabajar que no nos eran habituales. Pudimos sobrellevarla con una plataforma digital con aciertos y dificultades. Empezamos a lidiar con este panorama y lo tomamos como un desafío al que enfrentamos con trabajo en equipo con coherencia que hace que lo que decís y pensás vaya en el mismo sentido y dirección con lo que hacés“.

“Con lo que respecta al manejo de los fondos se llevó a cabo con responsabilidad y austeridad. Esa tarea hoy nos permite poder asegurar que la entidad se encuentra con un superávit que nos permitió concretar este maravilloso espacio; refuncionalizar cada una de las delegaciones de este distrito y equiparlas correctamente sin tocar un centavo de los fondos. Creemos que lo que aporta el matriculado debe devolverse en beneficios. El federalismo para nosotros no fue un eslogan de campaña sino un principio. La matrícula decidió con su voto de confianza que continuemos conduciendo el Colegio, algunos con otros roles y gente nueva que es recibida con los brazos abiertos. Va nuestro compromiso de seguir trabajando con seriedad y entrega“, finalizó.

Cuando fue el turno de tomar la palabra y tras agradecer a los presentes, a su familia y reconocer a la gestión saliente, el flamante presidente, Arq. Diego Domingorena, destacó los ejes y objetivos de su equipo de trabajo en el Colegio de cara al futuro, entre los que enumeró: “la jerarquización del ejercicio profesional, la acción gremial, federalización del distrito, atención a la matrícula vulnerable, perspectiva de género, administración estratégica en el manejo de los recursos para la devolución de los aportes de la matrícula en servicios y beneficios, apertura colegial promoviendo la participación, la diversidad y la pluralidad”.

Además, Domingorena destacó las acciones que encabezará para llevar adelante lo antes mencionado: “Simplificar y agilizar las tramitaciones burocráticas, administrativas y técnicas, materializar el completamiento del Espacio Cova con un punto gastronómico cultural como aporte para la socialización de la matrícula y la comunidad, cumplir el mandato y legado del Arq. Roberto Cova y transformar su casa en un museo histórico, en un centro de interpretación de la identidad marplatense, seguir con la política federal generando nuevas subdelegaciones en las ciudades del distrito, continuar y reforzar la generación de nuevos concursos como herramienta de transparencia, participación y excelencia para la producción de los aportes que como profesión hacemos a la comunidad y por último el compromiso de realizar una acción central de la gestión para reforzar el posicionamiento que hoy en día tiene nuestra profesión y buscar ampliarlo en sectores que actualmente no pueden contar con nuestros aportes y servicios”.

Finalmente, el profesional convocó a la matrícula a “apropiarse de los ejes planteados, fundamentalmente desde la participación. Necesitamos que se comprometan con la institución y con la profesión. El Colegio no es de nadie y es de todos y todas. Es nuestra casa y nuestro lugar en la sociedad. Es por esto que los convoco a honrar nuestra profesión proyectando y construyendo en conjunto nuestro futuro profesional y el de la institución que nos contiene”, señaló.

También Domingorena resaltó que durante su gestión se “sostendrán las acciones de comunicación en la observación y propuesta para todas las cuestiones que involucran a la arquitectura, la urbanidad y el hábitat, honrando la formación académica y cumpliendo la ley colegial para enriquecer a la comunidad. Queremos subir la apuesta y reforzar el trabajo en conjunto principalmente con quienes tuvimos más diferencias en las miradas y en las posturas porque estamos convencidos que el disenso y el posterior acuerdo es la herramienta más potente para la generación de contenidos y acciones”, concluyó

Los profesionales que completan el flamante Consejo Directivo que entró en funciones a partir de la fecha con la correspondiente firma ante Escribano Público, además de la Mesa Directiva ya anunciada, son:

Vocales titulares: Arq. Carlos Humberto Castiglioni; Arq. Damasia Bustamante Vismara; Arq. Pablo Alfredo Oliva y Arq. Sabina Casado. Vocales suplentes: Arq. Analia Verónica Díaz; Arq. Juan Manuel Tamburini; Arq. Pablo Daniel Villalba y Arq. Pablo Rodrigo La Frossia. Delegado titular al Consejo Superior Arq. Augusto Beltran Urrizola

El Cuerpo de Jurados lo integrarán: Titulares: Arq. Oscar Arturo Cañadas; Arq. Eduardo César Agüero; Arq. Susana Beatriz Mastaglio; Arq. Rubén Néstor Zoppi; Arq. Katia Beatriz Zaccanti; Arq. Diego Manuel Noales; Arq. Pablo Fidel Rescia; Arq. Rocío Solla; Arq. Andres Ignacio Tapia Avalos; Arq. Jerónimo Mariani; Arq. Horacio Adolfo Laurizi; Arq. Guillermo González Sangorrin; Arq. Alejandro Daniel Amaya; Arq. Roxana Edith Soprano; Arq. Daniel Antonio Care y Arq. Alejandro Vattimo. Suplentes: Arq. Mariel Natalia Camara; Arq. Gabriel Alejandro Ciannamea; Arq. Alejandra Luisa Macchi; Arq. Silvina Betiana San Martin; Arq. José Luis Ruiz; Arq. Martín Sarasibar; Arq. María soledad Figueroa Moral y Arq. Gustavo Sergio Smirnoff.

El Cuerpo de Asesores estará compuesto por: Titulares: Arq. Juan Manuel Escudero; Arq. Marina Laura Porrúa; Arq. Darío Héctor Lemmi; Arq. Antonino Alberto D’ Orso; Arq. Patricia Beatriz Anuncibay; Arq. Francisco Mario Olivo; Arq. Fernando Ariel Galera; Arq. María Silvia Grilli; Arq. Lidia Graciela Gómez; Arq. Víctor Daniel Katz Jora; Arq. María Haydeé Pérez Maraviglia; Arq. Daniel Ricardo Medina; Arq. Nora Gabriela Demarchi; Arq. Marcelo Silberman; Arq. Enrique Néstor Malbran y Arq. Adriana Beatriz Olivera. Suplentes: Arq. Pablo Mastropasqua; Arq. Jorge Luis González; Arq. Julia Helena Gasalla; Arq. Juan José Villa; Arq. Mariano Canciani; Arq. Fabián Darío Pulti; Arq. Gustavo Daniel Perales y Arq. Mauricio Otero Lacoste.