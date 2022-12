Julián Alvarez , uno de los predilectos de Pep Guardiola

“En uno de mis primeros días en el City, los portugueses, Rodri y Pep empezaron a debatir en el vestuario quién iba a ganar el Mundial. Que Portugal, que Francia… Yo estaba escuchando callado. Y Pep dice: ‘¿Saben quién tiene más chances?’ Y me señaló a mí”, contó el ex River que por ese entonces era una de las variables del ataque de la Scaloneta y no el delantero con más goles (4) detrás de Messi como lo es hoy.