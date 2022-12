Aldrey perdió el “Primer Round”: El Hermitage y Provincial pagaron los $150.000

Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, anunció que se revirtió en principio la negativa del empresario Florencio Aldrey Iglesias a cargo de los hoteles Hermitage y Provincia. Este jueves se abonó un monto de $150.000 a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de planta permanente. De todos modos, Santín aclaró que este dinero “no significa nada”, si no se aclara formalmente que se trata del “plus de temporada”.

“Abonaron una suma de dinero sin indicar en concepto de qué, negando así el plus de temporada y tampoco reconocen al personal temporario. En este escenario el mes que viene le podrían descontar a cada empleado y empleada este mismo monto que hoy la empresa anuncia con bombos y platillos”, explicó Santín.

Cabe mencionar que gracias al reclamo y a las posibles medidas de fuerza anunciadas desde UTHGRA Mar del Plata, los hoteles Hermitage y Provincial cedieron y pagaron -por primera vez en la historia- una diferencia superior a sus trabajadores y trabajadoras fijos.

“Este acuerdo no está formalizado. Celebramos que un empresario tenga la intención de reconocer por primera vez los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, pero seguiremos en estado de alerta hasta que esto se reconozca como el plus de temporada”, anunció Santín.

“Frente a la presión que ejercimos, que se reconozca el esfuerzo que hacen trabajadores y trabajadoras durante la temporada de verano, es un paso histórico para ambos establecimientos. Razon por la cual esperamos que tengan el mismo espíritu de respeto para el personal temporario, para el cual todavía no hay respuestas por parte de este reconocido empresario”, finalizó Santín.