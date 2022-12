El Dibu y Montenegro: La verdad hizo las cosas muy bien y algo muy lindo en Mar del Plata 

La locura se desató en la ciudad luego de la victoria por 3 a 0 a Croacia logrando un nuevo pase a la final de la Copa del Mundo. Con la gente copando el Fan Fest y luego el momumento, los marplatenses tuvieron un trato especial para con su hijo pródigo: Emiliano “Dibu” Martinez, autóctono de La Feliz.

El arquero marplatense mostró su felicidad al ver como su ciudad natal de Mar del Plata festejaba la clasificación a la gran final del próximo domingo y también contó la intimidad del convertido por Messi en el encuentro del día de hoy. “Guillermo (el intendente), me mandó algunos reels. La verdad hizo algo muy lindo en Mar del Plata, puso tres pantallas gigantes y hay muchísimas personas disfrutando el Mundial. La verdad, hizo las cosas muy bien”.

“Lo habíamos hablado un poco con Leo, el arquero era muy bueno abajo y esperaba mucho. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Le gusta preguntar y nosotros le decimos ‘mira Leo, que te aguanta o mira Leo esto’ y después es decisión de él. Tiene más experiencia que nosotros. Obviamente el escucha la opinión del arquero para ayudar a formar su decisión. Ayer practicó con Gero (Rulli) y Gero practica lo que hacía el arquero: quedarse parada y tirarse a último momento. Y lo ayudó”, destacó Dibu.

A su vez, también contrastó la diferencia entre el partido ante Croacia con los otros en la fase de eliminación. Siendo este uno que se definió con gran antelación mientras que los demás se terminaron siendo sufridos hasta los últimos instantes. “No caíamos, habíamos ganado 3-0 y en un momento estábamos y dije ‘chicos’ el cartel decía que estamos en la final’. No caíamos, pasamos de sufrir muchos los octavos y cuartos de final que los partidos eran tan tensos que ganar 3-0 fue como un shock”.

“Todos los partidos teníamos finales después de la derrota con Arabia: México si perdíamos estábamos afuera, Polonia si no ganabas te ibas a la llave más dificil, Australia casi nos empata en el final, (Países Bajos) nos llevó a los penales y el Mundial es para sufrir. Hoy, gracias a Dios, terminamos jugando muy bien al fútbol”, analizó el arquero del Aston Villa.

En cuanto a un potencial rival en la definición, señalo que cualquiera que sea la idea será la misma, dar el máximo por lograr el objetivo. “Si querés salir campeón del mundo, le tenes que ganar a los mejores. Sea Francia o Marruecos, vamos a jugar igual de la misma manera”.

También habló de la promesa que le realizó a su hermano durante el Mundial de Rusia 2018, en dónde se aseguró que cuatro años más tarde iba a ser él quien se encargará de defender el arquero del combinado nacional y el gran apoyo que siente por parte del público argentino.

“Hay una gran foto que él puso, que hace cuatro años estábamos los dos alentando a la Selección y él estaba solo y yo cumpliendo mi sueño. Siempre me sigue a todos los lados”, describió. Concluyó con un mensaje de cara a lo que será la gran final del próximo domingo. “Todavía la historia no está hecha. Salimos campeones de América pero todavía no está hecha”.