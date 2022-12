Argentina jugará su sexta final en la Copa del Mundial de la FIFA

El seleccionado argentino aseguró este martes su sexta participación en la final de la Copa Mundial de la FIFA, luego de eliminar a Croacia, subcampeón vigente, en una de las semis de Qatar 2022 disputada en el Estadio Lusail.

La definición del domingo próximo a las 12:00, ante Francia o Marruecos, será la segunda de la era de Lionel Messi, quien buscará su revancha tras perder con Alemania en el tiempo extra del último partido de Brasil 2014.

Bajo el mandato de Alejandro Sabella, la Selección jugó aquella tarde en el Macaraná de Río de Janeiro una final que a la que no llegaba hacía 24 años cuando también Alemania le ganó por 1-0 en Italia ’90.

Mundial Brasil 2014: Sabella y los suyos.

El resultado se concretó a cinco minutos del final con un penal polémico que sancionó el mexicano Edgardo Codesal y convirtió el defensor Andreas Brehme.

Ese encuentro en el estadio Olímpico de Roma fue el segundo y último de Diego Maradona con la copa en juego, cuatro años después de coronarse en México con una victoria 3-2 frente a los alemanes en el Estadio Azteca.

Ocho años antes, como local, Argentina ganó su primer Mundial en el segundo intento, al derrotar a Holanda 3 a 1 en suplementario en el estadio Monumental.

Inolvidable final del mundial

La primera final la disputó en la edición Uruguay 1930 y también fue derrota ante la selección anfritriona, que se impuso por 4-2 en el estadio Centenario de Montevideo.

Detalles de la finales mundialistas jugadas por Argentina

* Uruguay 1930: vs. Uruguay 2-4 (Carlos Peucelle y Guillermo Stábile).

* Argentina 1978: vs. Holanda 3-1 (Mario Kempes 2 y Daniel Bertoni).

* México 1986: vs. Alemania 3-2 (José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga).

* Italia 1990: vs. Alemania 0-1.

* Brasil 2014: vs. Alemania 0-1.