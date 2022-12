UTHGRA instalaría carpas de repudio frente a los hoteles Provincial y Hermitage

Luego que los hoteles Provincial y Hermitage, propiedad del empresario Florencio Aldrey Iglesias se rehusaran a pagar el plus de temporada de los trabajadores, el sindicato Gastronómicos se declarará en estado de alerta y evalúa iniciar una medida de fuerza por tiempo indeterminado. “Es injusto que un 2 estrellas pague el plus y estos gigantes vulneren un derecho legítimo con mezquindades”, dijo Pablo Santín, no descartandose la instalacion de carpas frente a la entrada de esos dos categorizados establecimientos hoteleros.

Desde el gremio que conduce Pablo Santín indicaron que «dos reconocidos hoteles de la ciudad, el NH Hotel Provincial y el Hermitage Hotel, propiedades del mismo empresario, se niegan a pagar el plus de temporada de $120.000 acordado y firmado entre UTHGRA Mar del Plata y las empresas del sector hotelero y gastronómico, por lo que el sindicato se declarará en estado de alerta y evalúa iniciar una medida de fuerza, mediante un acampe en ambos establecimientos, para exigir el legítimo abono del plus».

Semanas atrás, UTHGRA Mar del Plata selló un acuerdo histórico: “un plus de $120.000 pesos, a pagar en diciembre, enero, febrero y marzo, gracias a la comprensión de los empresarios del sector hotelero y gastronómico en base al difícil momento económico por el que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras”.

Hasta el momento, todas las empresas accedieron a abonarlo, menos los hoteles Provincial y Hermitage, donde -vale mencionar- UTHGRA Mar del Plata cuenta con delegados y delegadas gremiales.

«Repudiamos la actitud de ambos hoteles de negarse a cumplir con el pago del plus de temporada, un derecho legítimo que no tiene margen de negociación tras la firma del acuerdo. No pagarlo es una actitud mezquina, pero sobre todo dejar de reconocer el esfuerzo que hacen sus trabajadores y trabajadoras. Estamos abiertos al diálogo y esperamos que recapaciten y revean su postura», sostuvo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

«No es justo que un hotel de 2 estrellas haga el esfuerzo de pagar el plus, cumpliendo con el acuerdo, y dos gigantes como el Hermitage y el Provincial se nieguen a hacerlo«, agregó el dirigente, quien confirmó que el sindicato se declarará en estado de alerta y, si durante la semana no se resuelve el conflicto, se iniciarán medidas de fuerza contundentes, a través de un acampe en ambos hoteles durante todo el próximo fin de semana.

Los hoteles en cuestión ya hicieron correr una circular advirtiéndole a su personal que no se abonará el plus de temporada, amparándose en estar encuadrados bajo el convenio de trabajo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA) -y no el de FEHGRA-, pero al mismo tiempo la empresa «

«Nos parece lamentable que una empresa de renombre en la ciudad y con tantos empleados, en lugar de dar el ejemplo en el inicio de una temporada que se perfila para ser exitosa y en la que seguramente van a trabajar muy bien, de un mensaje mezquino y le niegue este legítimo reconocimiento al esfuerzo que hacen sus trabajadores y trabajadores. No lo vamos a permitir«, completó Santín.