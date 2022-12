Explotó el merchandising en las redes con “Qué mirás, bobo. Andá pa’ allá”

“Qué mirás, bobo. Andá pa’ allá”, se convirtió en una de las frases más repetidas de la noche y ya tiene su propia línea de merchandising. Su autor, Lionel Messi, la dijo segundos antes de dar una entrevista a TyC Sports después de que la selección argentina ganara el partido de cuartos de final contra Países Bajos y clasificara a la semifinal del Mundial Qatar 2022.

Durante unos minutos, no se pudo saber a quién estaba dirigida la furia del Diez, ya que la persona a la que le hablaba Messi estaba fuera del plano de la cámara que transmitía en vivo la entrevista. Pero unos minutos después trascendió que el capitán argentino le hablaba al jugador neerlandés que anotó los dos goles del equipo europeo, Wout Weghorst, y estalló el furor.

Rápidamente, el video en el que La Pulga dice “qué mirás, bobo” se volvió viral en redes, fue tendencia y se repitió hasta el cansancio en las pantallas de televisión. Y así, de forma totalmente natural y automática, entró en el repertorio popular de las frases más consagradas del país.

Ahora, la épica réplica de la noche ya está disponible y a la venta en remeras, mates, gorras y hasta accesorios para la computadora, una clara muestra de la inventiva criolla y de la veneración al Diez. En Mercado Libre hay una gran variedad de objetos ploteados con “qué mirás, bobo” y la cara de Lionel Messi disponibles para todos los gustos y con una gran gama de precios.

En Mercado Libre ya se venden cientos de artículos con la frase de Messi.

Por ejemplo, hay tazas de distintos tipos, mágicas, de cerámica, de plástico, sublimadas, entre los $500 y los $3500. Las remeras, por otra parte, van desde los $2000 hasta los $14.000. Hay, además, mates, gorras y hasta mouse pads. En Instagram también se vieron ofertas, como la de la diseñadora, DJ e influencer Coneja China (Ana Moreno Hueyo), que publicó una foto luciendo un diseño propio con la frase del Diez y en su página web la vende a $8500.

Los precios de las remeras con la frase "qué mirás, bobo" de Lionel Messi llegan a los $14.000.

El stock de los objetos llega, en algunos casos, hasta 900, por lo que se puede estimar que se espera un alto volumen de venta de los objetos con la épica frase del Diez. Es que el aliento a la selección argentina y a su capitán no paran de aumentar. Una evidencia de ello fueron los multitudinarios festejos que tuvieron lugar este viernes a la noche, a pesar de la lluvia, en múltiples ciudades del país, como en el Obelisco en el microcentro porteño, donde miles de personas festejaron hasta altas horas de la noche.

De cara al próximo partido que le espera al equipo dirigido por Lionel Scaloni contra la selección croata, la épica frase del Diez ya tiene su propia línea de merchandising, de la mano del rebusque argentino y de la pasión criolla, que no para de crecer por la Scacoleta y su camino hacia la Copa Mundial de Fútbol.

La influencer La Coneja China ya posa su propio diseño con la frase de Messi.

Messi sacado “qué mirás bobo”

Los roces con los dirigidos por Van Gaal, a quien después del encuentro el Diez calificó de “vender humo”, fueron un aditivo picante que aumentó la tensión en la hinchada argentina durante al partido de octavos de final.

La furia del Diez fue tan alta que cuando convirtió el segundo gol del equipo de Scaloni, corrió hacia el banco de suplentes neerlandés, se llevó las manos detrás de las orejas e hizo el tradicional “Topo Gigio” en dirección al bando donde estaba Van Gaal. La tensión subió en el estadio Lusail cuando Leandro Paredes cometió una infracción que despertó el enojo del banco de suplentes neerlandés y armó una trifulca en medio del partido.

Al finalizar el encuentro, el delantero del PSG no escatimó en declaraciones contra el seleccionado neerlandés. “Van Gaal que tanto vende que juega bien, le tira pelotazos a los grandotes nomás”, dijo en la entrevista con TyC Sports después de arrojar la picante frase “qué mirás, bobo”. El capitán argentino sorprendió a la hinchada por la forma en que demostró su enojo, maneras que suele evitar en general.

Y además, despotricó contra el arbitraje del español Mateu Lahoz. “Más allá de eso (por la tarea de Lahoz) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, sostuvo. “Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podés ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”.