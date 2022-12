Scaloni no tuvo dudas en enfatizar que “Lío es el mejor de todos los tiempos”

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, alabó a Lionel Messi como “el mejor (futbolista) de todos los tiempos” luego de su influyente actuación en la victoria por penales ante Países Bajo s para avanzar a las semifinales del Mundial Qatar 2022.

El entrenador exaltó la condición del capitán de la “Albiceleste” en defensa a la intención de minimizar su importancia de parte del DT Louis Van Gaal y algunos futbolistas de la “Oranje”, con la que se dio un partido caliente en el Estadio Lusail.

“Creo que el partido estaba para eso, son cosas que quedan en la cancha”, consideró sobre la reacción de sus futbolistas en los festejos de la clasificación. Messi se acercó al banco neerlandés para encarar al DT y luego declaró que Van Gaal “vende humo con el buen juego, pero después tira pelotazos”.

El capitán argentino estaba molesto por declaraciones previas de Van Gaal, quien había desacreditado su trascendencia cuando no tiene contacto con el pelota. “Demostramos que jugamos con 11. Creo que Leo se sintió un poco tocado y demostró ser el mejor de todos los tiempos. Estamos contentos de tenerlo”, declaró Scaloni.

Foto: Maximiliano Luna.

Messi, de 35 años, asistió al lateral Nahuel Molina para el primer tanto y anotó el segundo que le permitió igualar a Gabriel Batistuta como mayor anotador argentino (10) en la historia de las Copas del Mundo.

A su vez, con siete partidos garantizados en esta competencia, podrá superar al alemán Lothar Matthäus (25) como futbolista con más presencias desde el nacimiento de la máxima competencia de la FIFA. Esta noche sumó 24 e igualó a otro alemán, Miroslav Klose

Más allá de la figura del 10, Scaloni destacó que el equipo argentino “tiene espíritu para saber afrontar en cada momento las situaciones” que se le presentan, en referencia a la prórroga que forzó Países Bajos con su empate agónico en el undécimo minuto de descuento.

“No merecimos llegar a los penales pero aún así el equipo siguió dando la cara. Lo teníamos controlado pero este deporte es así. Nos plantearon un partido muy extraño en el segundo tiempo”, consideró.

Scaloni evitó hablar del arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz y se concentró en resaltar las cualidades de su equipo (“ganas, juventud y orgullo”).

“Nunca pensamos en dejar de atacar. En el primer tiempo de la prórroga teníamos la posibilidad de hacer ingresar a (Ángel) Di María, pero también sabíamos que no estaba al 100 por ciento y no podíamos dejar de pensar en los penales y los lanzadores. Pasaban muchas cosas por la cabeza”, contó.

“Dimos muchas pruebas de carácter en lo que va de este Mundial. Creo que este equipo muestra tener lo que requiere cada momento y eso es muy importante”, afirmó feliz por la clasificación a semifinales.

“Siempre es un objetivo jugar los siete partidos del Mundial, ahora tendremos por delante un gran rival como Croacia. Va a ser un partido muy lindo y esperamos estar a la altura”, planteó.

Al recuperar lo sucedido en Lusail, Scaloni entendió que Países Bajos “no merecía empatar” y aceptó que “jugó de una forma que no se esperaba” por la propuesta de ubicar dos delanteros altos para buscarlos con el juego aéreo en el final del partido.

“Es lícito, se estaban quedando afuera del Mundial. No me meto con eso, es algo que les estuvo dando resultados”, reconoció.

Finalmente, el DT argentino envió un mensaje fuerza a su pueblo natal Pujato por un accidente de autos que le costó la vida a un joven y dejó a otro gravemente herido apuntó.