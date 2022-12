Alberto Fernández se recluye en la residencia Chapadmalal en horas turbulentas

Alberto Fernández pasa el finde largo por el feriado del Día de la Virgen María en la residencia presidencial de Chapadmalal, en Mar del Plata, el lugar que eligió para tomarse unos días de descanso y ver el partido de la selección Argentina este viernes, después de días convulsionados. “No estoy pensando en la reelección”, dijo, hace apenas unas horas.

El mandatario arribó en helicóptero el miércoles por la tarde al complejo ubicado sobre la ruta 11 a 30 kilómetros al sur de Mar del Plata junto a su esposa Fabiola Yáñez y su hijo Francisco. De acuerdo a fuentes oficiales, Alberto Fernández no tiene actividades agendadas. La última vez que el Presidente visitó Chapadmalal fue en julio, para encabezar la reapertura del Hotel 6 junto al ministro de Turismo, Matías Lammens.

Alberto Fernández esta tarde seguirá desde el complejo turístico inaugurado por el expresidente Juan Domingo Perón el partido que este viernes desde las 16 horas enfrentará a la Argentina con Países Bajos por un lugar en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. El mandatario suele usar sus redes sociales para agradecer a los conducidos por Lionel Scaloni.

Alberto Fernández viajó a Chapadmalal después de horas completamente convulsionadas por la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 contra Cristina Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz y la furiosa respuesta de la vicepresidenta, que, entre otras cosas, sostuvo que no va a ser candidata en 2023.

Esta misma semana el jefe de Estado debió recurrir a la cadena nacional para poner en agenda el escándalo de Lago Argentino, que protagonizaron jueces, exespías, operadores políticos, funcionarios e integrantes del Grupo Clarín y operó como telón de fondo en la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Alberto Fernández tuvo que echar a uno de sus asesores que quedó salpicado por la polémica e impulsar una denuncia penal que fue presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria.

En simultáneo, en las últimas horas, Alberto Fernández, que ahora descansa en Chapadmalal, después del “renunciamiento” de Cristina Kirchner, en una videoconferencia organizada por The Financial Times reveló que “no está pensando en la reelección”. “Con todos los problemas que usted me plantea, yo estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección”, dijo el mandatario.

Asimismo, Alberto Fernández arribó a Mar del Plata, en el finde largo que será la antesala de la temporada de verano 2023, en medio de la interna del Frente de Todos, que, pese a las novedades judiciales, no se detiene. La crisis económica y la controversia por los planes sociales, vienen agitando el avispero en la coalición de Gobierno.

El Presidente viene de reportar señales de alarma que se encendieron semanas atrás cuando, en el marco de su gira por el G20 en Indonesia, tuviera que suspender actividades por problemas de salud. Los partes médicos indicaron que atravesó una “gastritis erosiva con signos de sangrado” que lo obligó a suspender su agenda por varios días.

Por el momento, Alberto Fernández sabe que el lunes que viene tendrá algo de alivio al suspenderse el acto que iba a realizar el Grupo Pueba para respaldar a Cristina Kirchner después de la condena en la causa Vialidad. De acuerdo a lo que confirmó el foro político, la Vicepresidenta enfrenta un cuadro de Covid en su casa de El Calafate, en Santa Cruz, aunque se encuentra en “buen estado de salud”.