Paredi anunció que el 27 de diciembre se entregarán las cien viviendas en Vidal

En el Polideportivo Presidente Perón y ante cientos de familias, el intendente Paredi anunció que el 27 de diciembre se entregarán las 100 viviendas en Coronel Vidal y ratificó la construcción de 155 casas más para el 2023 en la localidad mediterránea.

El jefe comunal se encontró con cerca de quinientos vecinos y vecinas en el marco de una charla informativa de acerca de los programas de soluciones habitacionales de Nación y Provincia. “Tenemos una política de vivienda en la gestión que se sostiene con el apoyo del presidente Fernández y el gobernador Axel Kicillof. Mientras estemos en el gobierno, nunca vamos a parar de hacer viviendas”, aseguró Paredi.

El encuentro que encabezó Jorge Paredi fue con familias de Coronel Vidal que están anotadas en el listado de solicitud de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, de cara a la entrega de las casas que estuvieron paralizadas de 2016 a 2019. El jefe comunal estuvo acompañado por los funcionarios que integran la comisión social evaluadora de la localidad: Walter Wischnivetzky, Selva Lescano, Marcelo Pigliacampo, Gustavo Rivadavia, Germán Montes, “Teto” García, Virginia Vásquez, Amalia Garrido, “Tucho” González, Patricia Sánchez y María Ramírez; las concejales Laura Bravo y Marcela Lallera; el presidente del Consejo Escolar, Patricio Patuto; y la directora de Cáritas, María Adrogué.

“Tenemos una política de vivienda que se sostiene con el apoyo del presidente Fernández y el gobernador Kicillof. Mientras estemos en el gobierno, nunca vamos a parar de hacer viviendas. Este 27 de diciembre cien familias recibirán su casa. Y gracias a una administración austera y eficiente a través de Walter Wischnivetzky, las mismas tendrán cloacas, cocina y calefactor“, destacó el intendente.

A su vez, sostuvo: “Al que no le toque este año tenga la esperanza, que este gobierno continúa trabajando para construir más casas. Somos una gestión que cree que donde hay una necesidad, nace un derecho”. Y en este sentido, Paredi confirmó soluciones habitacionales para el futuro: “El 2023 nos encontrará ejecutando 155 viviendas más. Nosotros no hacemos promesas si no las cumplimos”.

En la apertura del encuentro, el secretario General del municipio, Walter Wischnivetzky, hizo un recorrido histórico por las 248 viviendas entregadas de 2003 a 2015 bajo la gestión del intendente Jorge Paredi. Luego, tras pronunciarse frente a la paralización de 2016 a 2019, el funcionario se explayó en referencia a los programas de Nación y Provincia a través de los cuales el municipio está ejecutando 155 casas más hacia el 2023.

Las 155 nuevas casas se ejecutan en: 72 viviendas en calle Aristizabal e Intendente Soler; 26 en calle Dr. Scala e Intendente Pruzziani; 24 en Raúl Gómez y Omar Sestelo; 19 en calle Omar Sestelo y Raúl Gómez; y 14 en Intendente Hegoburu y Arbolito. De la charla también participaron el asesor de Asuntos Municipales de Vialidad Nacional, Marcelo Sosa; los delegados municipales Antonio Contardo, Fabián Jacquet, David Díaz, Horacio Ferreyra y Edgardo Veble; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Carlos Minnucci, y concejales, entre otras autoridades.