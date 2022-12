El SITACLAH luego de una larga lucha gremial inauguró sus oficinas en el Casino Central

Luego de varios años de lucha gremial el SITACLAH logró el espacio que reclamaba en el Casino Central e inauguró sus oficinas, que de ahora en más están disposición, no solo de sus afiliados, sino de todos aquellos trabajadores que necesiten algún tipo de asesoramiento.

Joaquín Saravia, Secretario de Accion Social del Sindicato de trabajadores de Casinos, Loterías, Agencias e Hipódromos (SITACLAH), señalo que “ costó esfuerzo y lucha y los hemos logrado” destacando que “no solo al acto se llegaron afiliados, sino también funcionarios municipales, integrantes de la Juventud Radical e invitados especiales”

Afirmó que “nuestra idea es replicar esta oficina gremial en los Casinos bonarerenses”, destacando que “hoy contamos con afiliados en la Costa, Miramar, Tigre, Tandil y Monte Hermoso”.

“Ahora nuestra obligación es seguir trabajando en beneficio no solo de nuestros afiliados, sino de todos aquellos que no tengan representación en los casinos”, acotando que “ hubo mucha repercusión entre los trabajadores. Nuestra meta, es como les decía, atender a todos. No juzgaremos ni perseguiremos a nadie. Estamos iniciando una nueva etapa en el Casino que redundará en beneficio de todos”

Reiteró que “ya estamos trabajando en un plan en conjunto de viviendas para los compañeros afiliados al gremio, no solo de Mar del Plata, con el fin que los mismos puedan acceder a una casa sin toda la burocracia y préstamos usureros que se dan”, como asimismo en el área de salud para los afiliados: “Queremos contar con una sala de guardia a disposición con todos los especialistas necesarios”.

Además, hizo hincapié en que también se encuentran trabajando en el área de turismo. “La idea es tener un acceso de turismo todo el año, porque el casinero puede tomarse vacaciones todo el año, excepto en verano, que es donde más se trabaja”

Finalmente enfatizó que “lo que buscamos es estar al lado de todos lo compañeros y solucionar lo que nunca han hecho: desde dentro del casino”, concluyó.