Trueba y la offshore: “Han querido jugar a la política barata, pero la verdad siempre sale a flote” 

Luego que los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvieran levantar la medida cautelar que frenaba la exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de la ciudad, Pablo Trueba, Secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), en diálogo con “el Retrato…” adelantó que en tres meses se realizará la primera perforación. A su vez, apuntó contra el actual intendente: “Lamentablemente es política barata. No puede ser que cada inversión que haya para Mar del Plata se judicialice”.

Pablo Trueba, Secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), en diálogo con “el Retrato…” destacó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, mediante la cual se levantó la medida cautelar y se autorizó la continuidad de las actividades de exploración sísmica a 300km de la costa bonaerense. “Ahora hay que empezar a trabajar en serio, porque se viene pronto la próxima perforación”, señaló y agregó: “De a poco hay que ir armando todo lo que es infraestructura, estructura, puestos de empleo, etcétera”.

Asimismo, Trueba adelantó que, en el marco de un encuentro con la Secretaría de Energía, solicitaron se garanticen los puestos de trabajo en su totalidad, en lo posible jerárquicos, para la gente de Mar del Plata y que la primera perforación se encuentra prevista para marzo. “Hace un año vengo diciendo que esta acción iba a generar trabajo para la ciudad, volcada en la actividad marítima, terrestre, naval, metalúrgica, logística, administrativo e incluso hotelería, etcétera”, precisó.

“Se necesitan de inversiones fuertes en esta actividad para que se hagan derrames hacia la ciudad de Mar del Plata en puestos de empleo y salarios de calidad, registrados”, aseguró a la vez que comentó que del 66% de los puestos de trabajo que generan las plataformas son para tareas en tierra, indirecto. “Todo se hace en función de que se va a llevar esa plataforma”, afirmó.

En ese contexto, destacó que la autorización de las plataformas offshore generará mucho empleo indirecto. “Va a haber, por ejemplo, mucha ocupación en los hoteles en verano o invierno de personas que vienen a trabajar de todas partes del mundo. Estos beneficios han sucedido en Brasil, Noruega y en todos los países que encararon la industria offshore”, indicó y subrayó: “Se ve un gran potencial a futuro y el camino hay que iniciarlo”.

“Cuando me preguntan qué haría para cambiar la desocupación que hay en Mar del Plata, hablaría de una industria pesada como ésta, lo cual se puede ver incluso en otros lugares como ser Mendoza, Salta, Comodoro, etcétera. Son ciudades que han crecido un montón. Ningún argentino que trabaje en la política puede estar en contra de un proyecto como éste”, sostuvo.

-¿Por qué hubo en primer momento tanta oposición por parte del gobierno municipal?

-Mienten. Todos los que estábamos interesados nos informamos sobre este proyecto y las Cámaras empresarias de Mar del Plata ante esta industria fueron y pidieron informes para ver si se veían amenazados sus intereses con la pesca, pero vieron que no. El que quiso preguntar, preguntó. El gobierno nacional, en un comienzo, comunicó mal sobre esta acción, pero que el intendente haya tomado esta situación como un juego de política, al hablar de pingüinos empetrolados, es tomar de tonta a la gente. Han querido jugar a la política barata, pero la verdad siempre sale a flote. La licencia social es la gente que necesita empleo. De hecho, cuando fuimos a preguntar a los barrios sobre esto, lo único que preguntaban era si se iba a generar trabajo.

“Cuando hablas de impacto ambiental en los barrios, lo primero que te cuestionan es para qué hablan de pingüinos empetrolados si hace 4 días no entra el basurero, porque no tengo asfalto en el barrio”, afirmó y cuestionó qué prioridades se le dan a las cosas. “Lamentablemente es política barata. No puede ser que cada inversión que haya para Mar del Plata se judicialice. Hay cuestiones que resuelve la política”, concluyó.

Cabe recordar que, en la resolución suscripta por Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez los magistrados consideraron: “La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en base al aporte de nuevos informes brindados por tanto por el Estado como por la empresa encargada de hacer este tipo de tareas” y agregaron que los requisitos que habían impuesto para preservar el medioambiente “estaban cumplidos”.