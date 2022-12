Massimo Contessi: “Algo que tenemos como objetivo es clasificar para los Juegos Olímpicos” 

Después que el marplatense Massimo Contessi se consagrara Subcampeón del Mundo de la especialidad y Campeón Mundial Junior en el Campeonato Mundial de Moth 2022, organizado por el Yacht Club Argentino en su sede de Dársena Norte, el joven en diálogo con “el Retrato…” confesó: “Alcanzar una medalla olímpica es como un sueño muy alto, pero algo que tenemos como objetivo es clasificar para los juegos olímpicos”.

En tal sentido, el Subcampeón del Mundo de la especialidad y Campeón Mundial Junior en el Campeonato Mundial de Moth 2022, Massimo Contessi, en diálogo con “el Retrato…” se refirió al evento y expresó que la preparación para el mismo arrancó tres semanas antes, después de haber recibido el barco nuevo comprado para este Mundial. “Estuve un mes sin parar casi arriba del barco. Todo el día estaba entrenando y, de hecho, bajé bastante de peso por esto”, indicó al mismo tiempo que comentó que dicho entrenamiento se complementa también con el gimnasio.

Cabe destacar que en el sexto y último día se pudieron completar tres pruebas. En la primera regata soplaban 8 nudos provenientes del sector NE. Massimo Contessi ganó esta prueba. Con el correr del día el viento fue borneando hacia el este y reduciendo su intensidad. El italiano Francesco Bruni se impuso en las dos últimas pruebas.

Luego de trece regatas el inglés Dylan Fletcher Scott se coronó Campeón Mundial de la Clase Moth 2022, con un total de diecisiete puntos. El argentino Massimo Contessi quedó en segundo lugar con veintisiete tantos y recibió además el título de Campeón Mundial Junior. Completa el podio el italiano Simone Salva, con treinta y seis puntos. Por su parte Helena Scutt se coronó Campeona Mundial Femenina.

“Pensé que las primeras tres personas que ganaran el mundial iban a ser de otra galaxia, en el sentido que no iba a poder estar a su velocidad o rendimiento. Incluso, creí que iba a poder meterme entre el quinto y décimo lugar. Por eso, me sorprendí que, de repente, me alinié con los otros barcos. Tuve una semana que navegué bien”, sostuvo.

En ese contexto, el marplatense destacó la performance de los otros deportistas y adelantó que en los próximos días se desarrollará el reconocido evento, Forty Niners, en Buenos Aires, del cual participará. “Es nuestro selectivo para clasificar a los panamericanos. Seguimos a full. No descansé ni un segundo”, indicó y agregó que en enero entrenará todo el mes mientras que en febrero se va a Lanzarote a hacer la pretemporada del circuito olímpico.

-¿Tu sueño cual es?

-Alcanzar una medalla olímpica es como un sueño muy alto, pero algo que tenemos como objetivo es clasificar para los juegos olímpicos.

-¿Qué se siente correr con tu hermano y tu padre?

-Es re divertido correr con tu hermano y tu viejo. De repente, tenes otra rivalidad con ellos en momento de competir. La realidad es que en el agua nos ayudamos entre todos y seguimos siendo equipo. El apoyo de la familia es fundamental para hacerte sentir más en casa, aunque no lo estés, para ayudarte también a relajar un poco la cabeza cuando no tenes que estar full enfocado.

Cabe recordar que el top ten se completa con los siguientes navegantes: 4° Brad Funk | USA; 5° Richard Didham | USA; 6° Francesco Bruni | ITA; 7° Robert Greenhalgh | AUS; 8° Harry Melgues | USA; 9° Enzo Balanger | FRA y 10° Sebastien Schneiter | SUI