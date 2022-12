Santín sin vueltas: “Debemos alentar el turismo, no espantarlo”

El sindicato consideró que el reciente proyecto ingresado al Concejo para cobrarle una “Ecotasa” a los visitantes “no es una buena medida” y recordó que “ya existe el Fondo de Promoción Turística”. “Es una propuesta desacertada, descontextualizada y puede resultar perjudicial“, dijo el secretario general, Pablo Santín.

UTHGRA Mar del Plata considera que el reciente proyecto de ordenanza ingresado al Concejo Deliberante con la intención de cobrarle una “Ecotasa” a los turistas que visiten la ciudad “no es una buena medida” y advirtió que “puede ser perjudicial” y afectar la temporada.

“La comunidad de Mar del Plata debe alentar al turismo, no espantarlo queriendo cobrar un nuevo impuesto disparatado a quienes eligen la ciudad para descansar. El turismo es un motor de la economía, hay que promoverlo y no ponerle trabas descontextualizadas“, planteó Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

El rechazo viene a consideración del proyecto que el concejal Nicolás Lauría elevó en las últimas horas al Concejo Deliberante, el cual propone crear y cobrarle una tasa a los turistas y destinar lo recaudado a “un fondo específico que será controlado por una comisión especial que determinará las obras que se realizarán como así también el seguimiento de la aplicación de los fondos”.

UTHGRA Mar del Plata se expresó en desacuerdo con esta propuesta. “No es la manera de cuidar al turismo”, dijo Santín y recordó que “como los concejales y el gobierno municipal ya saben, el distrito cuenta con un Fondo de Promoción Turística que tiene justamente una finalidad muy similar”.

“Agregar otro impuesto es pretender generar un problema donde no lo hay”, señaló el dirigente.

“Salimos de la pandemia, la hotelería y la gastronomía se han reactivado y nos acercamos a una temporada que todos necesitamos que sea muy buena, como se espera para generar el trabajo y el movimiento que Mar del Plata necesita. Querer cobrarle más impuestos a los visitantes en el cierre de un año tan duro desde lo económico podría ahuyentar al turismo y afectar el trabajo en nuestra actividad, por eso nos parece una medida desacertada, fuera de contexto y perjudicial“, agregó el titular de UTHGRA Mar del Plata.